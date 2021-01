Le Musée national chinois de la soie présente une exposition de chefs-d'œuvre de mode iconiques de créateurs chinois contemporains

L'exposition, qui se tient chaque année depuis 2011, présente des créations de mode chinoises représentatives sélectionnées tout au long de l'année. Pour célébrer son dixième anniversaire, cette année, l'exposition Splendid Decade: Fashion China 2011-2020 présentera une collection composée des exemples les plus emblématiques de la haute couture et du prêt-à-porter avant-gardiste de la dernière décennie. Les créations exposées au cours de l'exposition proviendront d'une centaine de grands créateurs de mode chinois, dont Wu Haiyan, Mark Cheung, Guo Pei, Lawrence Xu et Xiong Ying, ainsi que de produits textiles innovants fournis par 40 entreprises textiles nationales.

Le Dr Zhao Feng, directeur du Musée national de la soie de Chine, estime que les musées de la mode constituent une partie importante de l'écosystème de la mode. « Un musée doit être considéré comme un hall pour la culture de la mode ainsi qu'une salle de classe pour l'enseignement du design de mode », a-t-il noté. Les pièces classiques, qui indiquent les caractéristiques particulières de certaines périodes, sont des objets idéaux pour les collections des musées. »

Les expositions donneront aux visiteurs un aperçu instantané de la créativité de l'industrie de la mode chinoise contemporaine. Les œuvres s'inspirent de ressources culturelles traditionnelles et de concepts de mode en vogue tels que la numérisation et le développement durable. Selon le Dr Zhao, le Musée national de la soie a accumulé une collection massive de près de 70 000 vêtements et objets de mode du monde entier, ce qui lui confère l'honneur d'être le plus grand musée chinois sur le thème du textile et de l'habillement, le plaçant à juste titre parmi les poids lourds de l'industrie du textile et de l'habillement en soie.

Depuis 2011, mettant en œuvre l'idée de « collectionner aujourd'hui pour demain », le Musée national de la soie déploie de grands efforts pour améliorer sa collection en sélectionnant soigneusement chaque année des créations et des produits exceptionnels issus des événements de mode renommés de Chine, dans le but d'enregistrer le processus de développement de la nation dans le domaine du textile et de la mode.

Outre le travail laborieux de sélection, de collecte, d'organisation et de recherche, le musée organise des expositions annuelles, des forums de la mode et des spectacles à thème autour des tendances dominantes de la mode. Le musée fait également venir chaque année des collections de vêtements célèbres provenant de musées étrangers afin de présenter la diversité des traditions esthétiques et culturelles. Parmi les exemples les plus récents, citons : Dior by Dior : 1947-1957, introduit par le Musée royal de l'Ontario au Canada en 2019, et Balenciaga : Shaping Fashion, présenté par le Victoria and Albert Museum de Londres en 2020.

En outre, le Musée national chinois de la soie s'est engagé à promouvoir la culture vestimentaire chinoise à l'étranger en organisant des expositions internationales annuelles de designs qipao/cheongsam. Depuis 2018, plus de 100 créateurs de 24 pays/régions ont été invités. Le musée espère devenir un hall d'inspiration pour les créateurs de mode, une académie pour les amoureux de la mode et un musée de la mode au rayonnement international accru.

SOURCE China National Silk Museum