L'exposition passe en revue l'histoire de la nature et de la mode, ainsi que le développement contemporain et le rôle de la mode écologique dans la résolution de nombreux problèmes environnementaux. 'Wearable Nature : the Gain and Give of Fashion' s'efforce d'encourager plus de gens à non seulement respecter la nature, mais aussi les implorer de commencer à protéger la nature comme remboursement de tout ce qu'elle nous a donné. La célèbre créatrice de mode chinoise Xiong Ying a déclaré lors de sa visite de l'exposition : « Il est essentiel de maintenir la relation entre la nature et la mode. »