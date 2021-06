Le Musée national de la soie de Chine présente le Musée en ligne de la route de la soie (SROM) lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la Route de la Soie 2021

Trois expositions physiques seront également ouvertes au public, à savoir : Creation from Creature: Plants and Animals on the Silk Roads, Silk Roads on Silk Scarves, et Silk Roads International Photography Exhibition.

Entre-temps, la première exposition 3D entièrement en ligne est présentée, intitulée, Gathering in the Galaxy: Great Treasures from the Silk Roads, qui contient 79 objets provenant de 47 musées du monde entier. Parmi eux, on trouve des trésors précieux de niveau national, des peintures murales qui nécessitent un transport complexe, ainsi que des céramiques et des porcelaines fragiles, tous « rassemblés à distance » en ligne. S'inspirant des routes géographiques, la « carte des routes de la soie » constitue le prologue et l'exposition est divisée en quatre chapitres : Route de la soie des steppes, Route de la soie des oasis du désert, Route de la soie maritime et Route de la soie bouddhiste.

Initié par le China National Silk Museum, le projet Silk Road Online Museum (SROM) s'associe à des musées du monde entier et compile une plate-forme comportant quatre catégories distinctes : Collection numérique, exposition numérique, connaissance numérique et conservation en ligne. Plus de 40 musées de 18 pays ont rejoint le projet, dont le British Museum, le musée historique d'État de Russie, le musée de la route de la soie Hirayama Ikuo au Japon, le musée archéologique de Thessalonique en Grèce et le musée national des antiquités du Tadjikistan. Le projet facilite la coopération et l'apprentissage mutuel et fournit une plateforme de recherche et de conservation en ligne pour les musées et l'enseignement universitaire.

La première édition de la Semaine de la Route de la Soie s'est tenue avec succès à Hangzhou en juin 2020, attirant plus de 200 musées et institutions internationales qui ont participé à divers événements en ligne et hors ligne. En tant qu'activité d'échange culturel international, la Semaine de la Route de la Soie vise à marquer l'anniversaire du jour où la Route de la soie - de Chang'an au corridor de Tianshan - a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le 22 juin 2014.

Le musée et l'exposition en ligne de la route de la soie sont désormais officiellement ouverts au public : (https://iidos.cn/museum).

