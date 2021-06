El Museo Nacional de la Seda de China estrena el Museo en línea de la Ruta de la Seda (SROM)

Mientras tanto, se muestra la primera exposición en 3D totalmente en línea titulada Gathering in the Galaxy: Great Treasures from the Silk Roads, que contiene 79 artefactos de 47 museos de todo el mundo. Entre ellos se encuentran tesoros preciosos a nivel nacional, murales que requieren un transporte complejo y frágiles cerámicas y porcelanas, todos "reunidos de forma remota" en línea. Siguiendo el ejemplo de las rutas geográficas, el "Mapa de las Rutas de la Seda" es el prólogo y la exposición se divide en cuatro capítulos: Ruta de la Seda de la Estepa, Ruta de la Seda del Oasis del Desierto, Ruta de la Seda Marítima y Ruta de la Seda Budista.

Iniciado por el Museo Nacional de la Seda de China, el proyecto Silk Road Online Museum (SROM) se asocia con museos de todo el mundo y recopila una plataforma con cuatro categorías distintivas: colección digital, exhibición digital, conocimiento digital y conservación en línea. Más de 40 museos de 18 países se han unido al proyecto, incluidos el Museo Británico, el Museo Histórico Estatal de Rusia, el Museo de la Ruta de la Seda Hirayama Ikuo en Japón, el Museo Arqueológico de Tesalónica en Grecia y el Museo Nacional de Antigüedades de Tayikistán. El proyecto facilita la cooperación y el aprendizaje mutuo y proporciona una plataforma de investigación y conservación en línea para la educación universitaria y de museos.

La primera edición de Silk Road Week se celebró con éxito en Hangzhou en junio de 2020, atrayendo a más de 200 museos e instituciones internacionales para participar en varios eventos en línea y fuera de línea. Como actividad de intercambio cultural internacional, la Semana de la Ruta de la Seda tiene como objetivo conmemorar el aniversario del día en que la Ruta de la Seda, desde Chang'an hasta el Corredor de Tianshan, fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 22 de junio de 2014.

El Museo y la exposición en línea de la Ruta de la Seda ya están oficialmente abiertos al público: ( https://iidos.cn/museum ).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1536442/image_1.jpg

SOURCE China National Silk Museum