Le Nobel Sustainability Trust conclut avec succès le sommet 2025 de Miami

MIAMI, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Nobel Sustainability Trust (NST) a organisé avec succès son sommet annuel 2025 à Miami le 5 décembre 2025, au St. Regis Bal Harbour Resort, réunissant des leaders mondiaux, des décideurs politiques, des scientifiques, des innovateurs et des entrepreneurs afin d'accélérer les solutions pour un avenir durable.

Le sommet a commencé par un élégant dîner de gala animé par la célèbre journaliste Gloria Ordaz, avec un discours de bienvenue prononcé par les dirigeants du NST et les représentants du maire du comté de Miami, Daniella Levine Cava, suivi d'une allocution spéciale de l'ambassadeur Andrew Jackson Young et d'un dignitaire VIP honoré.

Le sommet officiel était animé par l'entrepreneur mondial Jeff Hoffman, président du Global Entrepreneurship Network et cofondateur de Priceline/Booking.com. Les discours d'ouverture ont été prononcé par Peter Nobel, président du Nobel Sustainability Trust et par Johan Rockström.

La cérémonie de remise du prix du développement durable, présentée par le conseil d'administration du NST, a constitué l'un des temps forts de la matinée. Ed Russo a prononcé un discours au nom du président des États-Unis et a reçu une reconnaissance officielle du NST. D'autres allocutions ont été prononcées par les lauréats de la médaille de la contribution exceptionnelle à la durabilité 2025, Son excellence Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya et Son excellence Yasmine Fouad, renforçant l'engagement des gouvernements du monde entier en faveur du développement durable.

Le segment des prix universitaires a été marqué par la présentation des thèmes du prix du développement durable 2025 par l'Université technique de Munich, suivie d'une reconnaissance de haut niveau pour le leadership dans la mise en œuvre, la recherche exceptionnelle en matière de biodiversité et les solutions urbaines intelligentes et durables. Les lauréats étaient les professeurs Manfred Curbachet Paul Hebert ainsi que l'Observatoire mondial des villes saines et durables.

En outre, le NST a fièrement annoncé son partenariat officiel avec l'Université de Cambridge et son Frontier Technology Lab, faisant de Cambridge un partenaire universitaire stratégique de NST à partir de 2026. L'annonce a été faite par Simran Chana au nom de l'université de Cambridge et de son Frontier Technology Lab. Ce nouveau partenariat mettra l'accent sur les technologies d'avant-garde, la gouvernance de l'IA, l'innovation en matière de développement durable et les futures solutions mondiales.

Au cours du programme de mi-journée, AECOM et NST ont annoncé leur partenariat stratégique et présenté le premier certificat de ville intelligente et durable, qui a été décerné à la ville de Lusail, à Doha.

Les sessions du sommet ont exploré des thèmes porteurs d'avenir, notamment l'IA et les solutions de villes durables intelligentes, ainsi que la biodiversité en tant qu'infrastructure mondiale. Son excellence le ministre des affaires étrangères du Panama a prononcé un discours au nom du président du Panama, suivi d'interventions de Youssef Nassef, chef de la division « Adaptation » de la CCNUCC, et du professeur Graciela Chichilnisky. Le programme s'est poursuivi avec deux discussions informelles à fort impact sur le financement du climat et la prochaine ère de l'intelligence artificielle, renforçant la mission du NST consistant à établir un lien entre la politique, la science, la technologie et l'investissement pour un impact concret.

Avec les prochains sommets prévus, dont Doha l'année prochaine, le sommet 2025 de Miami a réaffirmé le rôle croissant du NST en tant que plateforme mondiale pour le leadership en matière de durabilité, l'innovation et la collaboration internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841840/Nobel_Sustainability_Trust_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841841/Nobel_Sustainability_Trust_2.jpg