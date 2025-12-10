Nobel Sustainability Trust concluye con éxito la Cumbre de Miami 2025

MIAMI, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Nobel Sustainability Trust (NST) celebró con éxito su Cumbre Anual 2025 en Miami el 5 de diciembre de 2025, en el St. Regis Bal Harbour Resort, reuniendo a líderes mundiales, formuladores de políticas, científicos, innovadores y empresarios para acelerar soluciones para un futuro sostenible.

Nobel Sustainability Trust Successfully Concludes 2025 Miami Summit Nobel Sustainability Trust Successfully Concludes 2025 Miami Summit

La cumbre se inauguró con una elegante Cena de Gala moderada por la reconocida periodista Gloria Ordaz, que incluyó un discurso de bienvenida a cargo de los líderes del NST y representantes de la alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, seguido de un discurso de apertura especial a cargo del Embajador Andrew Jackson Young y un dignatario VIP distinguido.

La cumbre oficial fue moderada por el emprendedor global Jeff Hoffman, presidente de la Red Global de Emprendimiento y cofundador de Priceline/Booking.com. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Peter Nobel, presidente del Nobel Sustainability Trust, y Johan Rockström pronunció un discurso.

Un momento destacado de la sesión matutina fue la Ceremonia de Entrega de Premios a la Sostenibilidad, presentada por la Junta Directiva del NST. Ed Russo pronunció un discurso inaugural en nombre del presidente de Estados Unidos y recibió el reconocimiento oficial del NST. Los galardonados con la Medalla por Contribución Destacada a la Sostenibilidad 2025, S.E. Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya y S.E. la doctora Yasmine Fouad, pronunciaron discursos adicionales, reafirmando el compromiso de los gobiernos globales con la sostenibilidad.

El segmento de Premios Académicos incluyó la presentación de los temas del Premio a la Sostenibilidad 2025, a cargo de la Universidad Técnica de Múnich, seguida de un reconocimiento de alto nivel al Liderazgo en Implementación, la Investigación Destacada en Biodiversidad y las Soluciones Urbanas Inteligentes y Sostenibles. Los galardonados de 2025 fueron el Prof. Manfred Curbach, el Prof. Paul Hebert y el Observatorio Global de Ciudades Saludables y Sostenibles.

Además, NST anunció con orgullo su alianza académica oficial con la Universidad de Cambridge y su Laboratorio de Tecnología de Frontera, lo que convierte a Cambridge en socio académico estratégico seleccionado para NST a partir de 2026. El anuncio fue presentado por Simran Chana en nombre de la Universidad de Cambridge y su Laboratorio de Tecnología de Frontera. Esta nueva alianza se centrará en tecnologías de vanguardia, gobernanza de la IA, innovación en sostenibilidad y futuras soluciones globales.

En el programa del mediodía, AECOM y NST anunciaron su asociación estratégica y presentaron el primer Certificado de Ciudad Inteligente y Sostenible que se otorgó a la ciudad de Lusail, Doha.

Las sesiones de la cumbre exploraron temas que marcarán el futuro, como la IA y las soluciones para ciudades inteligentes y sostenibles, y la biodiversidad como infraestructura global. El discurso inaugural, en nombre del presidente de Panamá, estuvo a cargo de S.E. el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, seguido de las intervenciones magistrales de Youssef Nassef, Jefe de la División de Adaptación de la CMNUCC, y la profesora Graciela Chichilnisky. El programa continuó con dos charlas informales de gran impacto sobre Financiamiento Climático y la Próxima Era de la Inteligencia Artificial, que reforzaron la misión del NST de conectar políticas, ciencia, tecnología e inversión para generar un impacto real.

Con cumbres futuras planeadas en Doha el próximo año, la Cumbre de Miami 2025 reafirmó el papel creciente de NST como plataforma global para el liderazgo en sostenibilidad, la innovación y la colaboración internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841840/Nobel_Sustainability_Trust_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841841/Nobel_Sustainability_Trust_2.jpg