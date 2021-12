Le nouveau centre d'intelligence artificielle

De la détection des fausses nouvelles aux prévisions météorologiques extrêmes : L'UAS de St. Pölten met en commun son expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle

ST. PÖLTEN, Autriche, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le nouveau centre mène des recherches de base et orientées vers les applications sur le thème de l'intelligence artificielle (IA) qui couvre l'ensemble du spectre, de la méthodologie fondamentale de l'IA à la mise en œuvre d'applications innovantes basées sur l'IA au-delà des frontières des disciplines. Le nouveau centre est actif dans la recherche et le développement dans cinq domaines clés : l'IA centrée sur l'humain, l'IA digne de confiance, l'IA multimédia, l'ingénierie de l'IA et l'économie de l'IA.

Au cours des dernières années, les membres du personnel du centre ont déjà appliqué l'intelligence artificielle à plusieurs sujets pratiques : un détecteur de fausses nouvelles qui reconnaît automatiquement les fausses informations dans les réseaux sociaux ; la prévision plus rapide et à plus court terme des conditions météorologiques extrêmes grâce à l'analyse des données sur les pannes des réseaux mobiles ; une méthode pour détecter automatiquement le sexisme dans les réseaux sociaux ; et un processus qui permet aux entreprises de vérifier automatiquement les violations de licence dans les produits logiciels. Un autre sujet de recherche important consiste à rendre l'IA explicable, c'est-à-dire à montrer comment les modèles prennent leurs décisions, par exemple dans le domaine de l'analyse de la démarche humaine.

Solutions innovantes au-delà des frontières disciplinaires

« Dans notre travail, nous nous efforçons de faire progresser la recherche sur l'IA et de générer des avantages tangibles pour les individus, les entreprises, la société et l'environnement en adoptant des approches innovantes », a déclaré Torsten Priebe, responsable du groupe de recherche Data Intelligence et l'un des coordinateurs du nouveau centre.

« Le nouveau centre nous permet de mettre en commun nos forces dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette collaboration interdisciplinaire nous permet de trouver des solutions à des problèmes sociétaux majeurs et pour les entreprises », a expliqué Hannes Raffaseder, responsable de la recherche et de l'innovation de l'UAS de St. Pölten.

Alliance pour l'enseignement supérieur, congrès et publications

L'intelligence artificielle est également l'un des trois thèmes de recherche de l'Alliance européenne des universités E³UDRES² (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) coordonnée par l'UAS de St. Pölten. Torsten Priebe du centre d'intelligence artificielle (CAI) représente l'UAS dans le cadre du domaine clé « Contribution humaine à l'IA », actuellement axé sur la collecte et l'analyse de données de capteurs pour une agriculture intelligente et durable en Europe.

Markus Seidl et Matthias Zeppelzauer du CAI ont récemment organisé l'atelier annuel de l'Association autrichienne pour la reconnaissance des formes, dont les événements seront bientôt publiés sur https://workshops.aapr.at . Pour l'automne 2022, Tassilo Pellegrini du CAI planifie la conférence internationale SEMANTiCS qui se tiendra à Vienne.

Une cérémonie d'ouverture officielle du centre d'intelligence artificielle est prévue pour le printemps 2022.

