Le nouveau critère de choix d'un véhicule électrique n'est plus l'autonomie , mais la tranquillité d'esprit.

LONDON, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'Europe a longtemps été l'un des marchés automobiles les plus compétitifs au monde. Mais avec la présence croissante des véhicules électriques dans les rues des villes et sur les autoroutes, le débat commence à évoluer.

VinFast VF6

Pendant des années, les consommateurs ont comparé les véhicules électriques en fonction de l'autonomie de la batterie, de la vitesse de charge et des performances. Ces facteurs restent importants, mais ils ne suffisent plus à eux seuls. Aujourd'hui, les acheteurs se posent une question plus globale : à quoi ressemblera l'expérience d'utilisation plusieurs années après avoir ramené leur nouveau véhicule chez eux ?

La réponse se trouve de plus en plus au-delà du véhicule lui-même.

Les conducteurs veulent avoir l'assurance que l'entretien sera simple, la recharge accessible et l'assistance disponible en cas de besoin. En d'autres termes, l'achat d'un véhicule électrique est à propos du choix d'un écosystème capable de soutenir la mobilité quotidienne pour les années à venir.

Cette évolution des attentes influence la stratégie des constructeurs automobiles émergents qui se développent à travers l'Europe, notamment VinFast. L'entreprise a lancé deux SUV électriques sur les marchés européens , le VF 6 dans le segment des SUV de catégorie B et le VF 8 dans le segment des SUV de catégorie D , tout en présentant des bus électriques dans le cadre de sa vision plus large des transports durables.

Mais, et c'est peut-être encore plus important, l'entreprise met en place les fondements qui permettent de transformer les primo-accédants en propriétaires à long terme.

La confiance commence bien après l'accouchement

L'une des principales préoccupations des acheteurs potentiels de véhicules électriques n'est pas tant de savoir si le véhicule est performant le jour de l'achat, mais plutôt si cette confiance se maintiendra après trois, cinq, voire dix ans d'utilisation.

La couverture de garantie est donc devenue un indicateur de plus en plus important de l'engagement à long terme d'un fabricant.

VinFast offre une garantie de sept ans ou 160 000 kilomètres pour la VF 6 et une garantie encore plus étendue de dix ans ou 200 000 kilomètres pour la VF 8, selon la première échéance atteinte. Cette couverture témoigne de la volonté de VinFast de garantir la durabilité des véhicules et d'offrir aux clients une plus grande tranquillité d'esprit tout au long de leur expérience de propriétaire.

Pour les consommateurs qui passent des véhicules conventionnels à la mobilité électrique, cette assurance peut faire toute la différence. Elle réduit l'incertitude tout en renforçant la confiance dans le maintien du soutien bien au-delà de l'achat initial.

Mais la garantie ne représente qu'une partie du problème.

Créer un écosystème qui simplifie l'acquisition d'un véhicule électrique

Une expérience positive en tant que propriétaire dépend également de la facilité avec laquelle les clients peuvent entretenir et recharger leurs véhicules partout en Europe.

Consciente de cela, VinFast a établi des partenariats avec des fournisseurs européens de services après-vente de premier plan, notamment Norauto et Plugsurfing, permettant ainsi à ses clients de bénéficier d'infrastructures de service étendues, d'une expertise technique et de solutions de recharge sur de multiples marchés.

Au lieu d'obliger les conducteurs à se familiariser avec des réseaux de services inconnus, cette approche collaborative permet à VinFast de s'appuyer sur des partenaires locaux de confiance, forts d'une expertise reconnue et d'une large couverture régionale. Il en résulte une expérience client axée sur la commodité, l'accessibilité et la sérénité.

Parallèlement, VinFast poursuit le développement de son réseau de concessionnaires, de distributeurs et de partenaires après-vente sur les principaux marchés européens. Cette stratégie renforce non seulement la présence locale de l'entreprise, mais garantit également une croissance du service client en parallèle de l'adoption des véhicules.

Alors que le marché européen des véhicules électriques entame une nouvelle phase de croissance, les consommateurs accorderont probablement une importance croissante aux marques capables de garantir une fiabilité à toute épreuve. Si les technologies innovantes peuvent susciter l'intérêt, c'est la fiabilité du véhicule qui instaure une confiance durable.

En associant une offre de véhicules en constante expansion à une couverture de garantie complète, des partenariats après-vente de confiance et un investissement continu dans les réseaux locaux, VinFast témoigne d'un engagement à long terme envers le marché européen. Dans un secteur où la confiance influence de plus en plus les décisions d'achat, l'avenir appartiendra peut-être non seulement aux entreprises qui conçoivent des véhicules électriques performants, mais aussi à celles qui rendent leur utilisation particulièrement simple.