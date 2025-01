Le nouveau film « Te Pito o Te Henua » (Le nombril du monde) sera présenté en première mondiale au 22e Festival international du film documentaire océanien

Le film, qui est en compétition pour le prix du meilleur court métrage documentaire, explore l'identité culturelle et le lien étroit avec la terre et l'eau que partage le peuple Rapa Nui.

SEATTLE, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Nous sommes ravis d'annoncer que « Te Pito o Te Henua » (Le Nombril du Monde) fait partie de la sélection officielle du 22ème Festival International du Film Documentaire Océanien (FIFO), qui se déroulera du 31 janvier au 9 février 2025.

Le festival se déroulera à la fois en ligne et en personne à la Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture de Tahiti.

Watch the trailer for the “Te Pito o Te Henua” short film.

« Te Pito o Te Henua » suit la communauté indigène Rapa Nui sur l'île de Rapa Nui, également connue sous le nom d'île de Pâques, l'une des îles habitées les plus reculées au monde, alors qu'elle se prépare à accueillir son festival culturel le plus important - Tãpati Rapa Nui - et à renforcer les liens profonds qui l'unissent à sa culture, à sa langue et à sa terre.

Réalisé par Martin Kingman et Nils Cowan et coproduit avec le peuple Rapa Nui par l'intermédiaire de la municipalité de Rapa Nui, le documentaire retrace l'histoire de la famille et de la communauté au cœur du festival en montrant l'incroyable ingéniosité et la complexité de la culture Rapa Nui.

« Nous avons survécu alors que nous n'étions que 111 personnes. (...) Nous sommes ici pour perpétuer cet héritage ; nous sommes le visage vivant de nos ancêtres. Et si nous ne nous emparons pas de notre culture, elle se perdra », déclare Lynn Rapu, praticienne et promotrice des arts et traditions du peuple Rapa Nui, qui figure également dans le film.

« Fruit d'une profonde collaboration, ‹ Te Pito o Te Henua › est notre effort commun pour montrer la joie et l'unité du festival Tāpati et la façon dont ce travail se traduit par l'autodétermination, la protection des terres et des océans et la revitalisation culturelle chez les jeunes », ont déclaré les réalisateurs dans un communiqué commun.

Ce documentaire fait partie d'une série de films créés par le Wayfinders Circle, un réseau mondial de peuples autochtones qui s'efforcent de renforcer l'autodétermination dans la gestion de leurs terres et territoires, et qui maintiennent la continuité culturelle et spirituelle grâce à la transmission intergénérationnelle. Il s'agit d'une coproduction entre les organisateurs du Wayfinders Circle (Nia Tero, Pawanka Fund, the World Union of Indigenous Spiritual Practitioners) et le peuple Rapa Nui par l'intermédiaire de la municipalité de Rapa Nui.

À propos du Festival international du film documentaire océanien

Depuis 2004, le Festival international du film documentaire océanien célèbre la richesse et la diversité des cultures et des histoires du Pacifique, offrant une plateforme unique pour découvrir des films qui explorent les questions contemporaines et les traditions ancestrales des îles océaniennes.

En savoir plus sur « Te Pito o Te Henua ».

