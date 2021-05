Le nouveau partenariat entre Aridhia et Replica Analytics permet une utilisation rapide, sécurisée et conforme des données de santé

OTTAWA, Ontario, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aridhia et Replica Analytics ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat intégrant la solution de synthèse de données de Replica Analytics avec le Digital Research Environment (DRE) d'Aridhia. L'offre combinée donne aux clients une puissante capacité de fournir rapidement et de mettre à disposition des données de manière responsable, tout en permettant aux dépositaires de données de respecter leurs obligations réglementaires.

Le DRE fournit une plate-forme permettant le partage en toute confiance des données de santé, associée à un environnement sécurisé d'analyse des données par apprentissage automatique. La solution Replica Synthesis de Replica Analytics met en œuvre une capacité de synthèse de données pour des ensembles de données complexes sur la santé, en intégrant ses techniques d'évaluation des risques très précises et en répondant aux préoccupations en matière de respect de la vie privée liées au large partage d'informations aussi sensibles.

L'intégration d'Aridhia-Replica Analytics rassemble les meilleures capacités sous un même toit, offrant à nos clients un service géré rapide pour le provisionnement des données en utilisant les derniers développements et méthodologies pour préserver la confidentialité des patients et de leurs données. La fonction de simulateur de données simplifie la création de données non personnelles et leur partage au sein des équipes de science des données.

« Notre logiciel Replica Synthesis s'intègre naturellement à l'environnement de gouvernance des données et d'analyse de la plate-forme DRE d'Aridhia, facilitant désormais le démarrage de l'accès aux données au sein et à travers l'entreprise. Ensemble, nos deux entreprises offrent aux clients un guichet unique pour exploiter leurs données de santé dès aujourd'hui. »

Khaled El Emam, PDG de Replica Analytics

« Nos clients cherchaient un moyen fiable de créer des versions non personnelles de leurs données de santé pour les partager avec une large communauté d'analystes. Ce partenariat leur offre une solution prête à l'emploi pour alimenter leurs initiatives d'analyse. »

David Sibbald, PDG d'Aridhia

Pour en savoir plus sur cette offre combinée et la voir à l'œuvre, rejoignez-nous sur notre webinaire le 17 juin 2021.

À propos de Replica Analytics

Replica Analytics développe des technologies uniques pour générer des données synthétiques protégeant la vie privée et conservant les propriétés statistiques des données réelles. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre de nombreux grands défis auxquels sont confrontés l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général.

À propos d'Aridhia

Aridhia est une entreprise spécialisée dans la science des données de santé qui fournit une plate-forme de partage des données et de science des données collaborative de confiance pour les applications de soins de santé et de recherche biomédicale (l'Aridhia DRE).

Demandes de renseignements des médias : Lisa Brazeau 613-807-0663 (Europe +011-613-807-0663), [email protected]

Related Links

https://www.replica-analytics.com/



SOURCE Replica Analytics