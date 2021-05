Le nouveau rapport Adjust montre une croissance des apps mobiles atteignant 31 % au T1 2021

Le rapport sur les tendances des applications mobiles de Adjust montre une hausse significative du nombre d'installations d'applications et de sessions dans les verticales du gaming, de l'e-commerce et Fintech.

PARIS, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Adjust , plateforme mondiale d'analyse en marketing des applications, a présenté aujourd'hui son Rapport annuel sur les tendances des apps, qui montre que la croissance mondiale des applications mobiles continue de s'accélérer en 2021. Après une ascension de 50 % dans toutes les verticales en glissement annuel (GA) sur 2020, les installations s'élèvent à 31 % GA au premier trimestre 2021, alors que les sessions, qui avaient augmenté de 30 % en 2020, progressent d'encore 4,5 %.

Le rapport exploite les données des 2 000 premières apps suivies par Adjust, dans les verticales du gaming, de l'e-commerce et Fintech, pour analyser les tendances à long terme en matière d'installations, de sessions, de temps passé in-app et de taux de rétention et de réattribution à travers le monde. Ces précieuses informations permettent aux développeurs et aux marketeurs de mieux comprendre leur audience et l'état de l'économie des applications.

« L'économie des applications a connu une très forte croissance en 2020, car nous avons toutes et tous pris conscience des nombreux avantages du mobile dans notre vie quotidienne », souligne Paul H. Müller, co-fondateur et CEO, Adjust. « Pour les marketeurs mobiles, l'opportunité de toucher de nouveaux utilisateurs n'a jamais été aussi forte, mais la concurrence est féroce. En 2021, avec la nouvelle ère ouverte par iOS 14, il devient plus que jamais essentiel d'améliorer le marketing via l'automatisation et de maîtriser le parcours des utilisateurs in-app. »

Le rapport met en avant d'autres points essentiels :

Les applications FinTech ont affiché la meilleure croissance GA en nombre d'installations, dans toutes les verticales (51 %) en 2020.

(51 %) en 2020. Les installations sont encore à la hausse en 2021, avec une augmentation moyenne de 12 % par rapport à 2020. Les immenses taux d'adoption des applications de trading, comme Robinhood, Acorns et Gatsby, y sont pour quelque chose.



Les sessions d'applications FinTech ont également explosé en 2020, avec une avancée incontestable des services bancaires et des paiements numériques. Les sessions ont augmenté de 85 % GA et affichent déjà une hausse de 35 % en 2021.

La verticale du gaming a atteint de nouveaux horizons en 2020 , en particulier pour l'hyper casual , avec une hausse des installations de 43 %, en comparaison avec les 26 % du non-hyper casual.

, , avec une hausse des installations de 43 %, en comparaison avec les 26 % du non-hyper casual. Les sessions de non-hyper casual gaming ont augmenté de 27 % GA en 2020, alors que les sessions hyper casual se sont élevées de 36 %.



Depuis début 2021, les sessions de gaming hyper casual sont en baisse de 21 %. Mais si l'on écarte le pic provoqué par le premier confinement, les performances GA restent très similaires et s'accroissent de manière constante, février présentant même une hausse de 47 % par rapport à janvier.

La croissance des installations dans la verticale de l'e-commerce a été relativement faible en 2020 (6 %), mais avec des performances constantes sur l'ensemble de l'année.

sur l'ensemble de l'année. Les sessions ont par contre augmenté de 44 %, ce qui reflète clairement le fort engagement mobile des adeptes du shopping.



2021 affiche un début prometteur avec une hausse des installations et des sessions, de 11 % et 14 % respectivement, par rapport aux moyennes de 2020.



Dans cette verticale, les pics les plus hauts pour les sessions sont survenus fin février et début mars 2021, avec une hausse de 23 % GA.

La concurrence au sein de l'écosystème mobile gagnant encore en intensité avec l'arrivée de iOS 14 , les applications développant des stratégies axées sur les données et centrées sur l'UX sont promises à la réussite. Et les marketeurs mobiles qui savent comment les utilisateurs se comportent in-app, et pourquoi et quand ils se réengagent, peuvent créer une stratégie complète intégrant des campagnes hautement personnalisées et une communication renforçant la confiance dans la marque.

Pour découvrir les autres conclusions du rapport, téléchargez-en une copie complète ici.

Méthodologie

Le rapport sur les tendances des applications mobiles en 2021 exploite principalement les donnéesdes 2 000 premières applications suivies par Adjust, mais aussi de l'intégralité des autres applications. Les données proviennent de deux sources : la première comprend une liste de 45 pays, la seconde d'environ 250 et basée sur la norme ISO 3166-1 entre le 1er janvier 2019 et le 14 mars 2021.

À propos d'Adjust

Adjust est une plateforme mondiale d'analyse du marketing des applications qui s'engage à respecter les normes les plus exigeantes en matière de respect de la confidentialité et de performances. Les solutions Adjust couvrent l'attribution et la mesure, la prévention de la fraude, la cybersécurité, ainsi que les outils d'automatisation. La mission de notre société est de rendre le marketing mobile plus simple, plus intelligent et plus sûr pour les 50 000 applications qui nous font confiance.

Contact :

Joshua Grandy

Global Communications Manager

[email protected]

Related Links

adjust.com



SOURCE Adjust