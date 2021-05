Novo relatório da Adjust revela crescimento de 31% dos mobile apps no primeiro trimestre de 2021

SÃO PAULO, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Adjust , plataforma global de app marketing analytics, lançou hoje o relatório anual Global App Trends 2021 , revelando que o crescimento do mercado de mobile apps continua acelerando em 2021. Após um aumento homólogo de 50% em todas as categorias em 2020, as instalações de aplicativos tiveram um crescimento homólogo de 31% no primeiro trimestre de 2021, já as sessões, que cresceram 30% em 2020, subiram mais 4,5%.

O relatório — baseado nos top 2 mil aplicativos da Adjust e em um conjunto de dados de aplicativos de jogos, e-commerce e fintech monitorados pela Adjust — analisa as tendências de longo prazo em taxas globais de instalação, sessão, tempo gasto in-app, retenção e reatribuição. Com esses insights, desenvolvedores e profissionais de marketing podem entender melhor seu público e a situação atual da economia de aplicativos.

"A economia de aplicativos passou por um crescimento imenso em 2020, com pessoas do mundo inteiro percebendo os benefícios do mobile em muitos aspectos da vida cotidiana" afirma Paul H. Müller, cofundador e CEO da Adjust. "Para os profissionais de marketing, o potencial para alcançar novos usuários nunca foi tão grande, assim como a competição. Conforme passamos por 2021 e adentramos a nova era do iOS 14, a importância de elevar o marketing por meio da automação e entender como os usuários se comportam no aplicativo durante a jornada é mais crucial do que nunca."

Entre as principais descobertas do relatório estão:

Aplicativos de fintech apresentaram o maior crescimento homólogo entre todas as cate gorias — 51% — em 2020.

— 51% — em 2020. As instalações subiram novamente em 2021, um crescimento de 12% em comparação com a média de 2020. Sem dúvida, isso foi impulsionado pelas elevadas taxas de adoção de aplicativos de negociação como Robinhood, Acorns e Gatsby.



Em 2020, as sessões em aplicativos de fintech também dispararam — representando um passo significativo em direção a bancos e pagamentos digitais. As sessões tiveram um crescimento homólogo de 85% e já subiram 35% em 2021.

Os jogos alcançaram novos patamares em 2020 , em especial na categoria hipercasual , na qual as instalações cresceram 43% — em comparação com 26% em jogos não hipercasuais.

, , na qual as instalações cresceram 43% — em comparação com 26% em jogos não hipercasuais. As sessões em aplicativos de jogos não hipercasuais tiveram um crescimento homólogo de 27% em 2020, enquanto as sessões em hipercasuais cresceram 36%.



Até o momento, em 2021, as sessões em jogos hipercasuais apresentam uma queda de 21%, mas passado o pico intenso do primeiro lockdown, a performance homóloga é praticamente a mesma — e cresce consistentemente, com fevereiro superando janeiro em 47%.

As instalações de aplicativos de e-commerce tiveram um crescimento pequeno, de 6%, em 2020, porém a performance permaneceu consistente ao longo do ano.

ao longo do ano. Contudo, as sessões aumentaram em 44% — mostrando que os consumidores realmente se voltaram para o mobile.



O ano de 2021 começou com força total tanto em instalações quanto em sessões — um crescimento de 11% e 14%, respectivamente — em relação à média de 2020.



As semanas entre o final de fevereiro e o início de março de 2021 apresentaram o maior número de sessões para a categoria — um crescimento homólogo de 23%.

O ecossistema mobile está se tornando ainda mais competitivo com o iOS 14 , por isso, os aplicativos que desenvolverem estratégias baseadas em dados e focadas na UX estarão bem posicionados para chegar ao topo. Com insights sobre o comportamento in-app dos usuários, como eles retornam e por quê, os profissionais de marketing podem criar uma estratégia completa, incorporando campanhas e comunicações altamente personalizadas que promovem a confiança na marca.

Para mais descobertas, baixe o relatório completo aqui .

Metodologia

O relatório Mobile App Trends 2021 se baseia nos top 2 mil aplicativos da Adjust e no conjunto de dados total de todos os aplicativos monitorados pela Adjust. Os dados são provenientes de duas fontes: uma incluindo uma lista de 45 países e uma com cerca de 250 com base na norma ISO 3166-1, entre 1 de janeiro de 2019 e 14 de março de 2021.

Sobre a Adjust

A Adjust é uma plataforma global de app marketing analytics comprometida com os mais altos padrões de privacidade e performance. As soluções da Adjust incluem atribuição, mensuração, prevenção contra fraudes, cibersegurança e ferramentas de automação. A missão da empresa é tornar o mobile marketing mais simples, inteligente e seguro para os mais de 50 mil aplicativos que trabalham com a Adjust.

Informações de contato

Joshua Grandy

Gerente de Comunicação Global

[email protected]

FONTE Adjust

Related Links

adjust.com



SOURCE Adjust