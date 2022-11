Le NSTC commercialise les capacités de recherche et de développement de Taiwan en matière de santé de précision en Europe, permettant à Taiwan de briller à MEDICA 2022, le plus grand événement mondial du secteur médical

TAIPEI, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Suite au vieillissement de la population et aux exigences accrues en matière de qualité des soins de santé, le monde accorde une attention accrue au développement de la santé de précision et des soins de santé intelligents. La technologie jouera un rôle crucial dans la conduite de l'industrie des soins de santé à l'avenir. Par conséquent, cette année, le Conseil national des sciences et des technologies (NSTC) a collaboré avec le parc scientifique de Hsinchu, le parc scientifique du centre de Taïwan et le parc scientifique du sud de Taïwan, formant une équipe de délégation pour participer à MEDICA. En outre, le conseil a créé le Taiwan Smart Health Pavilion pour aider les jeunes pousses universitaires et de recherche ainsi que 51 sociétés à établir des canaux d'investissement international et de collaboration industrielle, afin d'attirer des capitaux étrangers. En outre, l'équipe de la délégation a participé à la 11e compétition MEDICA Start-up, permettant aux produits technologiques de pointe de Taiwan d'atteindre les principaux marchés biomédicaux européens.

Distinguished guests from all over the world show their support for Taiwan Smart Health Pavilion.

Le pavillon Taiwan Smart Health a ouvert ses portes le 14 novembre, heure allemande. Shieh Jhy-wey, représentant de Taïwan en Allemagne, a été invité à l'inauguration du pavillon pour exprimer son soutien à l'équipe de la délégation du NSTC. Parmi les autres représentants figuraient MEDICA, Fraunhofer (la plus grande institution de recherche scientifique appliquée d'Europe) et l'association Europe-Taiwan Biotech (ETBA). Dans son discours d'ouverture, la directrice Hsu Tseng-ju (du département de la collaboration entre l'université et l'industrie et des affaires des parcs scientifiques, NSTC) a indiqué que Taïwan possède une capacité de soins de santé de renommée mondiale et des canaux de collaboration industrielle dans le domaine des TIC. Ces dernières années, le gouvernement taïwanais s'est activement engagé dans l'intégration interdisciplinaire, favorisant le développement prospère des technologies appliquées à la santé de précision et aux soins de santé intelligents. En outre, les réalisations exceptionnelles de Taïwan en matière de prévention des épidémies ont attiré l'attention du monde entier. Le pavillon de la santé intelligente de Taïwan englobe les start-ups, les sociétés et les hôpitaux de l'équipe de la délégation du NSTC qui participe à MEDICA, dans l'espoir que Taïwan puisse montrer au monde sa technologie, ses produits, son personnel talentueux et son environnement remarquables, et dans le but d'attirer les investissements et la coopération internationaux.

Le NSTC a aidé des équipes taïwanaises à participer à la prestigieuse compétition de start-ups, et deux équipes taïwanaises participeront à la finale le 15 novembre, heure allemande. Plus de 550 équipes du monde entier se sont inscrites à ces deux concours, et seules 12 équipes sont arrivées en finale. Ces équipes venaient de pays comme la Suède, l'Allemagne, la Finlande, Israël, l'Espagne, l'Italie, la Corée du Sud et Taïwan. Pythia Biotech et MedFluid, les deux équipes taïwanaises présentes en finale, s'affronteront pour le championnat, le plus loin qu'une équipe taïwanaise ait jamais atteint. Les deux équipes sont des start-ups conseillées par le NSTC. Pythia Biotech produit le système Organ-on-chip, conçu pour recréer un environnement physiologique et pathologique ex vivo, tandis que MedFluid fabrique un système microfluidique intégré LOC (Lab-on-a-chip). Les deux sociétés sont prêtes à introduire leurs produits sur les marchés européens par le biais de MEDICA, selon Taiwan Tech Arena.

Bien que les équipes taïwanaises possèdent des capacités de recherche et de développement technologiques avancées, elles ont actuellement besoin de la reconnaissance des marchés européens. Le NSTC a remporté l'opportunité d'une vitrine exclusive au Medica Connected Healthcare Forum (MCHF) le 17 novembre. Les équipes taïwanaises pourront y publier leurs réalisations technologiques, participer à des interactions en face à face avec des accélérateurs internationaux, des entreprises, des sociétés de capital-risque et le secteur universitaire et de la recherche, et expliquer les politiques taïwanaises visant à créer un environnement de santé de précision. En outre, le conseil organise activement des réunions d'affaires et communique avec des sociétés internationales telles que le groupe 3M, le groupe ASKLEPIOS, le groupe Merck et ASML. À l'avenir, le conseil promouvra des connexions marketing internationales complètes, aidant les équipes médicales de l'industrie, des universités et des organismes de recherche de Taïwan à briller sur le marché mondial et créant davantage d'opportunités pour l'industrie biomédicale de Taïwan.

