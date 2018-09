Le pansement barrière et consolidation UltraDrape de Parker Laboratories obtient le marquage CE

UltraDrape a été développé pour répondre aux défis auxquels le personnel médical est confronté dans le cadre d'insertions de cathéters APIVE, tels qu'un temps d'intervention prolongé, un risque accru d'infection et de contamination croisée et un échec de la consolidation résultant d'un retrait inadéquat du gel.

« Venant s'ajouter à l'enregistrement actuel de classe 1 de la FDA, l'obtention du marquage CE est une avancée majeure qui démontre clairement la force de notre technologie. Pour obtenir ce marquage, il nous a fallu passer par un processus d'approbation rigoureux et démontrer l'efficacité de notre système de qualité », a déclaré Neal Buchalter, président de Parker Laboratories. « L'obtention du marquage CE, qui est une désignation hautement respectée sur le marché mondial, est une étape essentielle pour pouvoir proposer ce produit unique en son genre dans le monde entier. »

Le marquage CE permet à Parker Laboratories de commercialiser UltraDrape dans l'Union européenne. Il est la garantie qu'UltraDrape répond aux exigences essentielles de la directive européenne sur les dispositifs médicaux.

Lors de l'utilisation d'UltraDrape, le gel d'échographie est appliqué sur une couche de film amovible afin de permettre l'identification du vaisseau cible tout en gardant la zone de ponction stérile, sèche et exempte de gel. La couche supérieure où est appliqué le gel est éliminée après utilisation, ce qui minimise les risques d'échec de la consolidation. UltraDrape réduit également le coût des insertions de cathéters aseptiques APIVE en éliminant le besoin de recourir à des gels stériles, des couvercles de sonde et des pansements de consolidation supplémentaires.

Une étude danoise a montré que l'utilisation d'UltraDrape permet d'atteindre un taux de réussite de 100 % lors des identifications de veines et des prélèvements sanguins par échoguidage. Les chercheurs ont constaté qu'avec ce pansement, le gel et le transducteur ne sont en contact qu'avec la partie adhésive non stérile du pansement, garantissant ainsi l'absence de gel dans la zone de ponction veineuse.1

« Cette approche combinant barrière stérile et consolidation facilite et accélère la réussite des insertions de cathéters APIVE et cela m'aide à mieux accomplir mon travail », a déclaré Nancy Moureau, infirmière autorisée, Ph.D., CRNI, CPUI, VA-BC. « En n'appliquant pas le gel directement sur la peau du patient, je suis en mesure d'utiliser une technique qui reste à tout moment aseptique et sans contact, ce qui est bien mieux, car cela réduit le risque d'infection et élimine le nettoyage fastidieux après la procédure. » La Dr Moureau est une experte et une consultante en accès vasculaire mondialement reconnue.

Le marquage CE du pansement UltraDrape de Parker Laboratories coïncide avec la récente publication des Directives de l'Association pour l'accès vasculaire (AVA) visant à normaliser les pratiques de désinfection des transducteurs échographiques utilisés lors des procédures d'insertion de cathéters périphériques et centraux. De précédentes directives contradictoires avaient généré de la confusion et entraîné des incohérences dans les pratiques de contrôle des infections.

Les auteurs du document d'orientation encouragent le développement de produits cliniques intégrant la prévention et le contrôle des infections, ainsi que la sécurité des patients, en tant qu'éléments clés de la conception des produits.

UltraDrape est l'un des premiers outils d'accès vasculaire permettant au personnel médical de répondre aux besoins relatifs à la sécurité des patients et au coût des soins au cours des procédures APIVE, conformément aux directives de l'AVA. Le document est intitulé Transducer Disinfection for Assessment and Insertion of Peripheral and Central Catheters for Vascular Access Teams and Clinicians (Désinfection des transducteurs pour l'évaluation et l'insertion de cathéters périphériques et centraux pour les équipes et le personnel médical d'accès vasculaire).

« Ces nouvelles directives permettront de clarifier les politiques contradictoires et de réduire les incohérences dans les pratiques utilisées, deux obstacles importants à la mise en œuvre de procédures APIVE sûres et efficaces », a déclaré Buchalter. « UltraDrape évite un grand nombre des risques décrits par AVA concernant la sécurité des patients et permet au personnel médical de respecter les recommandations à un coût considérablement réduit. »

Parker Laboratories est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur des produits médicaux. Elle développe, fabrique et vend des produits d'éléctrosonothérapie et des médias de contact électromédicaux, ainsi que des gammes de nettoyants et de désinfectants institutionnels qui occupent une place de choix sur le marché. Leader mondial des produits médicaux d'échographie depuis 60 ans, Parker Laboratories a toujours été à la pointe des avancées technologiques du secteur. Son produit phare, le gel de transmission pour échographie Aquasonic® 100, est la référence mondiale en matière d'échographie médicale.

Le pansement barrière et consolidation UltraDrape™ pour APIVE peut être acheté auprès des distributeurs de fournitures médicales ou en contactant Parker Laboratories, Inc. au (973) 276-9500 ou en se rendant sur parkerlabs.com.

1 Thorn S, et al. A technique for ultrasound-guided blood sampling from a dry and gel-free puncture area (Technique de prélèvement sanguin échoguidé dans une zone de ponction sèche et sans gel). J Vasc Access. 2016. DOI : 10.5301/jva.5000540.

