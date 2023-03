LE PARTENARIAT CDN AIDE LES PAYS À TIRER PARTI DES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LE NEXUS EAU-CLIMAT

NEW YORK, 26 mars 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent aujourd'hui à New York pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023, le Partenariat CDN intensifie son soutien aux pays pour placer l'eau au cœur des politiques économiques nationales et de la prise de décision internationale.

« L'eau constitue de plus en plus un obstacle pour la réalisation des objectifs de développement durable », a déclaré Liesje Schreinemacher, la Ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la Coopération pour le développement. « Nous voulons faire de l'eau le moteur de nos ambitions en matière de climat, de diversité, d'équité et de prospérité. Pour ce faire, nous devons organiser nos ressources localement et globalement. Cela signifie changer notre approche de deux manières fondamentales. Tout d'abord, nous devons changer l'orientation de la gouvernance de l'eau et appliquer une approche « Nexus Eau ». Deuxièmement, nous devons estimer l'eau en fonction de sa valeur économique et de ses vastes avantages pour l'écosystème. Les engagements des pays en matière de climat, ou contributions déterminées au niveau national (CDN), sont essentiels au succès de cette approche. »

Nous devons répondre à l'appel à l'action de la Commission mondiale sur l'économie de l'eau , qui avance que « le monde échouera sur les questions du climat et du développement s'il échoue concernant l'eau. » Soutenir les mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du climat sur l'eau est un moyen de mettre en œuvre les objectifs en matière de développement, de climat et de biodiversité. Le Partenariat aide les pays à prendre des mesures en faveur du climat, à réduire leur vulnérabilité climatique liée à l'eau et à augmenter les investissements publics et privés dans les opportunités offertes par le Nexus Eau. À l'heure actuelle, 90 % des CDN des pays accordent la priorité à l'eau à des fins d'adaptation, et à peu près tous les plans nationaux d'adaptation (PAN) incluent l'eau et l'assainissement comme secteur prioritaire ( PNUE 2022 ). Pourtant, la mise en œuvre subit des retards et le financement est insuffisant pour assurer l'atteinte de ces objectifs.

Sur la lancée de la conférence, avec le soutien financier initial des Pays-Bas à hauteur de cinq millions d'euros, le partenariat CDN fournira une assistance technique aux pays afin de renforcer l'intégration de l'eau dans la formulation, la mise à jour, le financement et la mise en œuvre de leurs CDN. Plus précisément, le Partenariat guidera les pays sur la possibilité de renforcer la mise en œuvre des CDN au moyen d'une approche Nexus Eau-Climat.

« Grâce à l'appui initial des Pays-Bas, le Partenariat CDN aidera les pays à tirer parti des possibilités offertes par le Nexus Eau. Nous saluons la créativité de nos partenaires, comme le FIDA, dans l'exploration de la façon dont nous pouvons travailler efficacement ensemble sur cette question, et nous demandons à tous ceux qui participent au Partenariat de contribuer de la même façon à placer l'eau au cœur de l'élaboration des politiques économiques », a déclaré la ministre Schreinemacher.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpg

SOURCE NDC Partnership