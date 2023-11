Le partenariat de TCL avec des équipes sportives européennes de premier plan renforce l'engagement à offrir une expérience de visionnage sportif de qualité supérieure

Sponsor officiel de plusieurs équipes nationales européennes, TCL s'assure que les fans de sport vivent chaque moment d'action grâce aux derniers téléviseurs QD-Mini LED grand écran

PARIS, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), marque leader de l'électronique grand public et deuxième marque de téléviseurs au monde, a veillé à ce que les foyers européens aient accès à des spectacles de grande qualité au cours du mois d'octobre, un mois extrêmement chargé pour les sports européens. Avec au menu des matches de qualification pour les grandes compétitions de football et le plus grand événement mondial de rugby, les amateurs de sport ont été, à juste titre, très occupés au cours du mois écoulé. En raison du temps passé à regarder les grands matchs, TCL comprend l'importance de créer des téléviseurs qui maximisent l'expérience visuelle. TCL apporte l'esprit du sport à des millions de clients en offrant une technologie inégalée et en soutenant les équipes des grandes ligues grâce à son vaste portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

TCL : un fervent défenseur de la valeur du sport

Pionnière de la technologie de visualisation, TCL travaille sans relâche pour offrir des divertissements immersifs et des moments magiques aux téléspectateurs du monde entier. À ce titre, TCL comprend le pouvoir profond que le fait de regarder des événements sportifs en direct peut avoir sur les cœurs et les vies, en rapprochant les gens qui partagent les hauts et les bas qu'on ressent inévitablement au cours de n'importe quel match important.

Le partenariat permanent de TCL avec certaines des meilleures équipes sportives et certains des meilleurs joueurs du monde témoigne d'un engagement continu à honorer un passe-temps qui passionne les peuples du monde entier. Grâce au parrainage d'équipes européennes de football et de rugby de premier plan et à la mise au point d'une technologie accessible de pointe, TCL fait entrer la magie du sport dans des millions de foyers européens, confirmant ainsi son engagement permanent dans la région.

Une technologie TV de pointe conçue pour les amateurs de sport

Comme dans tous les stades, lorsqu'il est question de la taille de l'écran, plus c'est grand, mieux c'est. TCL sait que le contenu affiché sur un écran plus grand peut avoir un impact encore plus grand sur son public et a travaillé sans relâche pour élargir son portefeuille de téléviseurs de 65 pouces à 98 pouces. Le téléviseur phare de TCL, le QD-Mini LED, la série TCL X95 à la luminosité maximale révolutionnaire, et le TCL C805 sont disponibles dans des tailles allant jusqu'à 98 pouces sur certains marchés. De plus, en tant que première marque mondiale dans le segment des téléviseurs de 98 pouces, TCL a récemment proposé le modèle de 98 pouces le plus abordable avec le lancement du TCL P745, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de personnes que jamais auparavant peuvent assister à des retransmissions sportives à l'écran avec la même sensation que si elles les regardaient en direct dans un stade.

Outre des écrans plus grands, TCL a développé dans sa dernière gamme QD-Mini LED un certain nombre de technologies avancées visant à produire des images plus claires, plus fluides et plus détaillées pour les actions en direct et les contenus animés. Le processeur AiPQ 3.0 de TCL est équipé de la technologie Ai-MEMC, qui a la capacité de convertir des images à faible cadence en images à cadence élevée, rétablissant ainsi des images fluides et nettes sans aucun effet de flou ou de déchirure pour une action ininterrompue. Associé à un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz qui s'adapte en temps réel aux différentes images d'entrée, l'expérience de visionnage du sport atteint de nouveaux sommets. Les ballons s'envolent à l'écran sans le moindre accroc, et vous pouvez vivre le moment exact où une équipe marque grâce à un décalage d'entrée incroyablement faible.

L'activation du mode « Sports », qui classe le contenu image en fonction de la perception de l'IA et ajuste les paramètres de qualité en conséquence en termes de luminosité, de contraste, de couleur et de définition, permet de faire entrer l'expérience vivante du stade dans les foyers grâce au rendu de milliards de couleurs. Imaginez les kits d'équipe les plus éclatants, la pelouse la plus verte et le ciel le plus bleu pour une expérience visuelle exceptionnelle.

Suivez toute l'action grâce aux téléviseurs LED TCL QD-Mini, disponibles dès maintenant sur certains marchés européens.

* L'apparence, les fonctionnalités et la disponibilité du produit peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre.

À propos de TCL Electronics

