Поддержка TCL ведущих команд призвана повысить уровень просмотра спортивных программ

Партнерство TCL с ведущими спортивными европейскими командами подтверждает приверженность компании предоставлять просмотр спортивных программ премиального уровня

Официальный спонсор нескольких национальных команд Европы, TCL, гарантирует, что спортивные фанаты получат незабываемые впечатления от каждого насыщенного действом момента при использовании новейших ЖК-телевизоров QD-Mini с большим экраном

ПАРИЖ, 2 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), один из ведущих брендов потребительской электроники и входящий в двойку лучших брендов в мире по производству телевизоров, обеспечивает возможность высококачественного просмотра спортивных состязаний из любого дома в Европе в течение всего октября, насыщенного европейскими спортивными событиями. С учетом того, что на повестке были напряженные отборочные турниры крупных футбольных состязаний и крупнейший мировой турнир по регби, любителям спорта по понятным причинам было чем заняться в прошлом месяце. Принимая во внимание то количество времени, которое уделяется просмотру больших турниров, TCL понимает важность создания телевизоров, которые дают максимальные впечатления от просмотра передач. За счет непревзойденной технологии и поддержки крупных команд лиг благодаря обширному портфелю патентов бренд TCL дарит спортивный дух миллионам своих потребителей.

TCL: ярый поборник ценности спортивных состязаний

Являясь пионером технологии в области дисплеев, TCL постоянно работает над иммерсивными развлечениями и моментами волшебства для аудитории по всему миру. Поэтому TCL понимает всю силу воздействия, которую может иметь просмотр «живых» спортивных состязаний на сердца и жизни людей, объединяя их по мере того, как они делятся моментами счастья и разочарования, которые неизбежно присутствуют во время любых важных матчей.

Постоянное партнерство TCL со спортивными командами и игроками высшего уровня демонстрирует непреходящую приверженность компании к высокой оценке хобби страстных поклонников по всему миру. Благодаря особому вниманию, которое уделяется спонсорству европейских футбольных команд и команд регби высшего уровня, и созданию доступных передовых технологий TCL привносит волшебство спорта в дома миллионов европейцев, подтверждая свое постоянную преданность данному региону.

Ведущие технологии в области производства телевизоров, разработанные специально для просмотра спортивных программ

Как и с любым стадионом, когда дело доходит до размера экрана, чем больше – тем лучше. TCL знает, что контент, показанный на большом экране, может иметь еще больший эффект на зрителей, и поэтому упорно работает над расширением линейки телевизоров с диагональю от 65 до 98 дюймов. Флагманский продукт компании TCL, ЖК-телевизор QD-Mini серии TCL X95, с инновационной пиковой яркостью, а также TCL C805 доступны в диагонали до 98" на некоторых ранках. Более того, являясь брендом номер 1 в мире в сегменте телевизоров с диагональю 98 дюймов, компания TCL недавно представила самую доступную 98-дюймовую модель – TCL P745, а это значит, что еще больше людей смогут смотреть спортивные состязания на экране с теми же чувствами, с которыми они смотрели бы их вживую на стадионе.

Помимо более крупных экранов, в своей последней ЖК-линейке QD-Mini компания TCL использовала ряд передовых технологий для более четкой, сглаженной и детальной картинки для движущихся объектов с большим количеством динамических сцен. Используемый TCL процессор AiPQ Processor 3.0 поставляется с Ai-MEMC, способным преобразовывать изображения с низкой частотой в изображения с высокой частотой, восстанавливая суперсглаженный визуальный ряд без размывания объектов или разрывов, достигая эффекта непрерывности действия. В сочетании с варьируемой частотой обновления кадров в 144 Гц, которая может адаптироваться под разные форматы входного сигнала в режиме реального времени, впечатления от просмотра спортивных состязаний поднимаются на совершенно новый уровень. Мячи парят в воздухе без заминок, чтобы вы могли увидеть точный момент забивания гола благодаря непревзойденно низкой задержке входного сигнала.

Включение спортивного режима, который классифицирует изображение на основе восприятия ИИ и адаптирует соответствующие параметры качества, а именно яркость, контрастность, цвет и резкость, также привносит в дома «живой» дух стадиона благодаря экспрессии миллиардов цветов. Представьте себе самую яркую экипировку команд, самое зеленое поле и самое голубое небо, чтобы вывести впечатления от просмотра на новый уровень.

Не пропустите ни единого движения с ЖК-телевизорами TCL QD-Mini, доступными сегодня на некоторых рынках Европы.

* Внешний вид, набор функций и доступность продуктов могут отличаться в разных странах и регионах

О TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является быстрорастущей компанией в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров в производстве телевизоров. Основанная в 1981 году, компания теперь работает на более чем 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, от телевизоров и аудиосистем до устройств для умного дома. Посетите веб-сайт компании TCL по адресу: https://www.tcl.com.

SOURCE TCL Electronics