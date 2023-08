Le plan de transition énergétique du Ghana prend de l'ampleur grâce aux concertations entre SEforALL, le Président Akufo-Addo, des ministres et des acteurs locaux

ACCRA, Ghana, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Des concertations sur le plan d'investissement et de transition énergétique très attendu du Ghana ont eu lieu à Accra la semaine dernière, alors que diverses parties prenantes du gouvernement, du secteur privé, de la jeunesse et des organisations de la société civile ont fait part de leurs commentaires sur le plan avant son lancement.

Akufo-Addo, President of Ghana; Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative of the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All; and others discussed the forthcoming energy transition and investment plan for Ghana on 11 August.

Ce plan d'investissement et de transition énergétique devrait constituer la principale feuille de route du gouvernement pour parvenir à un accès universel à l'énergie et à des émissions nettes de carbone nulles, conformément au cadre de transition énergétique et aux contributions déterminées au niveau national actuellement en vigueur dans le pays, tout en favorisant la croissance économique et en protégeant les emplois.

Le Ghana s'est fixé pour objectifs de diversifier son portefeuille énergétique, d'accroître le rôle des énergies renouvelables et de réduire l'intensité énergétique. Tous ces objectifs devront être réalisés en parallèle et le plan d'investissement et de transition énergétique à venir fournit une vue détaillée des besoins en termes d'assistance technique et d'investissement dans les secteurs clés.

En définissant ces besoins, le plan servira d'outil principal au gouvernement pour solliciter le soutien de la communauté internationale et des investisseurs. Le gouvernement ghanéen élabore ce plan avec le soutien technique de Sustainable Energy for All (SEforALL).

Le président ghanéen Akufo-Addo et Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour Sustainable Energy for All et coprésidente d'ONU-Énergie, se sont rencontrés à Accra pour discuter des conclusions et des recommandations du plan, en veillant à ce qu'il soit soutenu par les plus hauts niveaux de gouvernement.

Mme Ogunbiyi a également participé à une réunion du comité interministériel, au cours de laquelle elle a expliqué aux ministres comment le plan est conçu pour soutenir le travail des différents ministères, notamment ceux de l'environnement, des transports et de l'industrie.

Lors d'autres événements d'engagement des parties prenantes, le secteur privé, les organisations de la société civile, les jeunes et d'autres groupes de défense ont eu l'occasion de s'exprimer sur les priorités qu'ils souhaiteraient voir retenues dans le plan. Parmi les points soulevés figurait la nécessité d'un accès équitable aux opportunités sociales et économiques générées par le plan, telles que les emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Les retours de toutes ces concertations vont guider la finalisation du plan, dont le lancement est prévu pour cet automne.

Un plan similaire a été lancé au Nigéria l'année dernière et un Bureau de la transition énergétique a été créé pour piloter l'activation du plan, qui a déjà obtenu 3,6 milliards de dollars américains pour ses projets sous-jacents.

Citations de référence :

« Le Ghana s'est engagé dans une transition énergétique propre et équitable qui exploite tout le potentiel des sources renouvelables et de l'efficacité énergétique. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans la création d'un plan d'investissement et de transition énergétique qui détaille ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Je me réjouis de travailler avec des partenaires internationaux pour concrétiser les nombreuses opportunités présentées dans ce plan. »

Son Excellence Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana

« Ce fut un plaisir de rencontrer le président Akufo-Addo, les ministres du gouvernement, les groupes communautaires locaux et les jeunes cette semaine et d'entendre directement à quel point ils sont engagés dans une transition énergétique juste et équitable. Leur engagement s'est traduit par un plan ambitieux de transition énergétique et d'investissement qui plaide en faveur de changements dans l'ensemble du système énergétique ghanéen. Ces changements représentent une formidable opportunité pour les partenaires et les investisseurs du monde entier de contribuer à l'action climatique et au développement durable au Ghana. »

Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour Sustainable Energy for All et coprésidente de ONU-Énergie

