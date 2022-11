Le plus gros jackpot de loto de l'histoire - un incroyable $1.9 milliards - est à gagner avec Lottoland !

LONDRES, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Une personne chanceuse pourrait remporter le plus gros jackpot de l'histoire cette semaine - le Powerball américain qui s'élève à un énorme $1.9 milliard* (dollars américains).

Où que vous soyez dans le monde, parier sur le résultat de l'énorme jackpot de la loterie américaine pourrait vous envoyer dans les royaumes des personnes les plus riches du monde ce lundi soir 7 novembre à 22h59 HNE.

Avec Lottoland , vous pouvez parier sur le jackpot US Powerball de cette semaine et si quelqu'un place un pari et devine correctement les numéros lundi soir, il deviendra le destinataire du plus gros paiement en ligne de l'histoire !

Le jackpot tourne depuis le mois d'août et samedi soir, il est officiellement devenu le plus gros prix de loterie qui ait jamais existé.

Seuls deux jackpots ont jamais dépassé 1,5 milliards d'euros (1,5 milliards de dollars) – le précédent record mondial du jackpot Powerball de 1,590 milliards d'euros (1,586 milliard de dollars) en janvier 2016 et le record du Mega Millions de 1,540 milliards d'euros (1,537 milliard de dollars), qui a été remporté en 2018.

Nigel Birrell, PDG de Lottoland, a déclaré : « Imaginez juste ce que vous pourriez faire avec l'argent d'un jackpot comme celui-ci. Acheter une équipe de sport ? Aller dans l'espace ? Les possibilités sont infinies et tout peut être fait dans le confort de votre foyer sur votre téléphone ou votre tablette. »

Un joueur chanceux du British Lottoland a déjà remporté un incroyable 1 017 687€ (893k £)* mercredi dernier, après avoir trouvé cinq des six numéros requis pour toucher le jackpot Powerball. Ils n'étaient qu'à un numéro de toucher le jackpot lui-même.

Nigel a ajouté : « C'est une somme d'argent incroyable et c'est vrai ce qu'ils disent - personne ne le fait plus que les États-Unis. Notre équipe est très heureuse de voir si un joueur chanceux de Lottoland remporte le premier prix cette semaine et vit son propre rêve américain ! »

Les joueurs de Lottoland désireux de remporter l'un des plus gros pots au monde peuvent le faire via le premier opérateur mondial de paris en ligne sur https://www.lottoland.co.uk/powerball .

