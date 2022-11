O maior prêmio de loteria da história - a quantia incrível de $1.9 bilhões - está a espera de um vencedor pela Lottoland!

LONDRES, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma pessoa de sorte poderá levar para casa o maior prêmio da história da loteria nesta semana – o Powerball dos EUA está acumulado em $1.9 bilhões* de dólares americanos.

Seja onde você estiver no mundo, apostar no resultado do imenso prêmio de loteria dos EUA pode significar a sua entrada para o clube das pessoas mais ricas do mundo nesta segunda-feira à noite, 7 de novembro, às 22h59 EST.

Com a Lottoland, você pode apostar no Powerball da semana, e se alguém fizer uma aposta e acertar os números na noite de segunda-feira, essa pessoa se tornará a vencedora do maior prêmio on-line da história!

O grande prêmio vem acumulando desde agosto e, no sábado à noite, tornou-se oficialmente o maior prêmio de loteria da história.

Apenas dois prêmios já ultrapassaram a marca de USD 1,5 bilhão – o antigo recorde mundial de prêmio do Powerball de USD 1,586 bilhão, em janeiro de 2016, e o Mega Millions recorde de USD 1,537 bilhão, que foi ganho em 2018.

Nigel Birrell, CEO da Lottoland, disse: "Imagine o que você poderia fazer se ganhasse um prêmio como este. Você compraria um time? Iria para o espaço? As oportunidades são infinitas, e tudo pode ser feito a partir do conforto de sua própria casa em seu celular ou tablet."

Um apostador britânico sortudo da Lottoland levou para casa a incrível quantia de 893 mil* libras esterlinas na última quarta-feira, após acertar cinco dos seis números necessários para atingir o grande prêmio do Powerball. Faltou apenas um número para que ele ganhasse o grande prêmio.

Nigel acrescentou: "Esta é uma quantia incrível de dinheiro e é verdade o que dizem - é sempre maior nos EUA. Nossa equipe está muito animada para ver se um apostador sortudo da Lottoland ganhará o prêmio esta semana e poderá viver seu próprio sonho americano!"

Os jogadores da Lottoland que desejarem tentar ganhar um dos maiores prêmios do mundo podem fazer suas apostas por meio da operadora líder mundial de apostas on-line em https://www.lottoland.co.uk/powerball.

*os níveis de 1 a 3 estão sujeitos a redução de 38% de acordo com os termos e condições. As apostas vencedoras de Nível 1 são pagas como uma anuidade de 30 anos de valor fixo com desconto escolhido pela Lottoland.

FONTE Lottoland

