Le premier essai clinique randomisé du genre publié dans « The Lancet Infectious Diseases » décrit les nouvelles pratiques exemplaires potentielles en matière de normalisation des cathéters IV périphériques

- Il est avéré que la solution de soins vasculaires BD et l'antiseptique cutané pour cathéters intraveineux périphériques utilisés dans l'essai clinique randomisé CLEAN3 peuvent contribuer à améliorer les résultats chez les patients

- Par rapport aux approches standard, la solution de soins vasculaires BD a réduit le risque relatif de défaillance du cathéter de 27 %, ce qui a permis de prolonger la durée d'utilisation du cathéter sans complication

- L'utilisation d'un antiseptique cutané à usage unique composé de CHG 2 % et d'IPA 70 %, applicateur stérile, a réduit le risque de complications infectieuses (colonisation du cathéter et infection locale) de 92 % par rapport à celui composé de povidone iodée 5% (PVI) et d'éthanol 69 %

FRANKLIN LAKES, N.J., Feb. 2, 2021 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), l'une des principales sociétés de technologies médicales au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données cliniques ont permis d'établir avec certitude que l'utilisation d'une solution de soins vasculaires peut contribuer à améliorer les résultats chez les patients nécessitant des cathéters intraveineux périphériques (PIVC).

Les résultats de l'essai CLEAN31, publié dans The Lancet Infectious Diseases, ont révélé que l'utilisation de la solution de soins vasculaires BD a entraîné moins de défaillances de PIVC que le groupe témoin (34,8 % contre 47,5 %, respectivement) et a prolongé le temps médian entre l'insertion du cathéter et la défaillance (50,4 heures contre 30,0 heures, respectivement). On entend par défaillance du PIVC tout retrait prématuré du PIVC avant la fin du traitement, sauf pour un remplacement ordinaire. Cela concerne les phlébites, l'infiltration, l'occlusion, le délogement, l'infection locale et l'infection du sang liée au cathéter (en fonction de l'évènement survenant le premier).

L'essai CLEAN3 a également évalué les antiseptiques cutanés à usage unique avec 2% de chlorhexidine-gluconate (CHG) 70% d'alcool isopropylique (IPA), applicateur stérile, par rapport à ceux contenant 5% de povidone iodée (PVI) 69% d'éthanol devant être appliqués avec une compresse de gaze stérile pour prévenir les complications infectieuses liées à l'utilisation des PIVC (colonisation par cathéter) : 0.9 % contre 16,9 %, respectivement ; infection locale: 0 % contre 1,2%, respectivement).

L'essai, qui a impliqué environ 1 000 patients provenant de neuf services médicaux différents au sein d'un seul hôpital universitaire (le CHU de Poitiers, France), a évalué les taux de défaillance des PIVC en comparant la solution de soins vasculaires BD pour les PIVC, qui comprenait un PIVC intégré (BD Nexiva™), un connecteur sans aiguille avec déplacement positif (BD MaxZero™), un capuchon désinfectant (BD PureHub™) et une seringue de rinçage stérile préremplie (BD PosiFlush™) - par rapport à un groupe standard, qui comprenait un PIVC de sécurité, droit (BD Insyte™ Autoguard™ BC Winged) et un prolongateur trois voies. Les perfusions posées par cathéter contenaient continuellement une solution saline ou polyionique, par gravité.

« Les résultats de l'essai CLEAN3 favorisent l'utilisation d'une solution intégrée comme étant la meilleure pratique lorsque la durée de séjour du cathéter IV périphérique est censé dépasser 24 heures », a déclaré le professeur Olivier Mimoz, chef du service des urgences du CHU de Poitiers, France, et investigateur principal de l'essai CLEAN3. « En outre, l'étude montre que l'utilisation d'un applicateur stérile à usage unique 2 % de CHG-70% IPA devrait devenir l'antiseptique de première intention pour désinfecter la peau avant l'insertion du PIVC. Nous pensons que les résultats peuvent être extrapolés à tous les patients adultes admis dans un service médical nécessitant une pose de PIVC et, par extrapolation, à ceux admis dans un service chirurgical. »

Les PIVC sont les dispositifs médicaux invasifs les plus couramment utilisés dans les hôpitaux, où environ 2 milliards sont posés chaque année dans le monde entier.2,3 Cependant, dans les hôpitaux, 35 à 50 % des PIVC ne respectent pas la durée de séjour prévu et doivent être retirés prématurément en raison d'éventuelles complications, telles que l'infection, l'occlusion, la phlébite, le délogement et l'infiltration.2 Cela peut entraîner des séjours hospitaliers plus longs, des coûts d'hospitalisation plus élevés et un risque de décès plus important que chez les patients ne présentant pas ces complications.4 En outre, le remplacement inutile de PIVC peut être douloureux pour les patients et entraîner des coûts supplémentaires,5 se répercutant ainsi sur la capacité des professionnels de santé à s'occuper d'autres patients. Les infections du sang peuvent avoir un impact encore plus important, en prolongeant l'hospitalisation et en augmentant les coûts de traitement et la mortalité.4

« Malgré l'utilisation intensive des PIVC dans les hôpitaux et selon la fréquence et la gravité des complications qui peuvent y être associées, CLEAN3 est le premier essai clinique randomisé à grande échelle de ce type. Il permet d'examiner une solution intégrée capable de prévenir les complications conduisant à une défaillance du cathéter et évalue l'efficacité de deux antiseptiques cutanés capables de prévenir les complications liées au cathéter », a déclaré le Dr Klaus Hoerauf, vice-président des affaires médicales mondiales, Medication Delivery Solutions for BD. « La solution de soins vasculaires BD pour les cathéters IV périphériques et l'antiseptique cutané qui se sont avérés efficaces dans cet essai font partie de notre approche intégrée pour aider les cliniciens à réduire les complications et à améliorer la sécurité et les soins prodigués aux patients. »

Voir la publication de l'étude dans The Lancet Infectious Diseases ici : http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30738-6/fulltext.

BD est l'une des plus grandes entreprises mondiales de technologie médicale, et elle fait progresser le monde de la santé en améliorant la découverte médicale, les diagnostics et la prestation des soins. La société soutient les héros de la santé en première ligne en développant des technologies, des services et des solutions innovants qui permettent de faire évoluer à la fois la thérapie clinique pour les patients et le processus clinique pour les professionnels de santé. BD et ses 65 000 employés ont la passion et l'engagement de contribuer à améliorer la sécurité et l'efficacité du processus de prestation de soins des cliniciens, de permettre aux scientifiques de laboratoire de détecter avec précision les maladies et d'améliorer les capacités des chercheurs à développer la prochaine génération de diagnostics et de thérapies. BD est présent dans pratiquement tous les pays et s'associe à des organismes du monde entier pour traiter certains problèmes de santé les plus délicats au monde. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour obtenir de plus amples informations sur BD, veuillez consulter le site bd.com.

Il s'agit d'une étude parrainée par des chercheurs (Hôpital universitaire de Poitiers, France) et soutenue par Becton Dickinson (BD). BD n'a joué aucun rôle dans le lancement de l'essai, la conception de l'étude, le choix des produits antiseptiques, la collecte et l'analyse des données, l'interprétation des données, la rédaction du rapport et la décision de le soumettre. Les auteurs ont eu pleinement accès à toutes les données de l'étude et ont eu la responsabilité de la décision finale de soumettre l'étude pour publication.

