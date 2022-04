Le premier programme d'entretien prolongé PLUS de l'industrie double la durée de vie de l'avion robuste De Havilland Canada Dash 8-100

Widerøe est la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie, transportant environ 2,8 millions de passagers par an et desservant plus de 40 destinations nationales et internationales.

« Nos avions Dash 8-100 se sont avérés être des éléments extrêmement précieux dans notre flotte et, une fois de plus, nous sommes très heureux de travailler avec De Havilland Canada pour prolonger leur durée de vie », a déclaré Werner Skaue, directeur commercial des avions chez Widerøe Asset AS. « Depuis 2009, date à laquelle nous avons participé au lancement du programme, nous avons eu recours au programme d'entretien prolongé pour 20 de nos appareils Dash 8-100. Ces appareils continuent de prouver qu'ils répondent avec durabilité,fiabilité et rentabilité à nos missions exigeantes, notamment dans le climat difficile du nord de la Scandinavie. Ce programme est essentiel pour assurer la transition entre les technologies conventionnelles et les nouvelles technologies, et il garantira un service continu sur le réseau STOL norvégien jusqu'à ce que les technologies zéro émission soit disponible pour une mise en service. »

« Notre programme d'entretien prolongé, qui fait passer le Dash 8-100 de 80 000 à 120 000 cycles de vol, permet au propriétaire de profiter davantage de la valeur économique de leur avion, et maintenant notre programme d'entretien prolongé PLUS, qui fait passer l'appareil à 160 000 cycles de vol, offre encore plus de valeur », a déclaré Robert Mobilio, vice-président de l'ingénierie chez De Havilland Canada. « En cumulant nos deux programmes d'extension de service, la durée de vie opérationnelle des appareils Dash 8-100 est rallongée de 30 à 40 ans, soit le double de la durée de vie initiale de l'appareil. Il s'agit indéniablement d'une première dans l'industrie qui renforce la longue tradition de De Havilland Canada de construire des avions qui résistent à l'épreuve du temps et offrent une valeur ajoutée exceptionnelle aux propriétaires, aux exploitants et aux communautés qui comptent sur la connectivité qu'ils fournissent.

« Je tiens à remercier les équipes de De Havilland Canada et de Widerøe, notre client de lancement, pour leur formidable contribution au développement de ces programmes », a ajouté M. Mobilio.

L'ESP PLUS découle de plusieurs analyses de la structure et de l'ingénierie qui ont utilisé les données d'essais et données sur la fatigue, obtenues sur les avions Dash 8-100 ainsi que l'analyse des données de service du programme ESP actuel. L'ESP PLUS est lancé grâce à un bulletin de service qui fait référence à un nouveau supplément au programme d'entretien. Widerøe intégrera le bulletin de service et le supplément au programme de maintenance, et prendra les dispositions nécessaires pour remplacer certaines composantes structurelles et des systèmes, telles qu'elles sont indiquées dans le bulletin de service.

Un programme d'entretien prolongé est également disponible pour l'avion Dash 8-300 de De Havilland Canada.

À propos des avions de la série Dash 8

Les avions originaux de Havilland Dash 8-100/200/300, livrés à partir de 1984 jusqu'au milieu des années 1990, se sont établi une réputation d'avions turbopropulseurs robustes et fiables. Assurant des performances exceptionnelles au décollage et à l'atterrissage, même sur des pistes de fortune, ce sont des avions idéaux pour les compagnies aériennes régionales effectuant des liaisons court-courriers à fréquence élevée. Les avions Dash 8 livrés par la suite offraient aux exploitants divers perfectionnements, dont le système antibruit et antivibrations actif (ANVS) assurant un confort digne des avions à réaction.

La famille des avions originaux Dash 8 s'est élargie et compte des avions Dash 8 de 37 à 90 places, dont les modèles, notamment le turbopropulseur Q400 doté d'une technologie avancée, répondent de façon rentable à la mission de toute compagnie aérienne régionale. La polyvalence de ces avions a aussi permis de les adapter à diverses utilisations autres que celles de la compagnie aérienne, comme les activités de fret, l'évacuation sanitaire, le transport d'entreprise, l'étalonnage des aides à la navigation, la formation des navigateurs, la patrouille maritime et la lutte contre les incendies.

Avec plus de 1 300 appareils livrés, les turbopropulseurs Dash 8 continuent d'offrir des frais d'exploitation exceptionnels, ainsi que les avantages d'éléments en communs au sein de la famille d'appareils Dash 8.

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

Avec plus de 5 000 appareils livrés, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) est bien établie dans le monde entier. Notre équipe talentueuse de professionnels de l'aviation se consacre à consolider notre réputation d'excellence, vieille de près de 100 ans, en matière d'innovation, de production et de service à la clientèle. Nos avions fonctionnent de façon fiable dans quelques-uns des climats les plus rudes au monde et assurent des liaisons vitales entre les communautés rurales et les centres urbains en transportant des marchandises essentielles et des millions de passagers chaque année. Nos avions participent également à une large palette d'opérations de missions spéciales, notamment la lutte contre les incendies aériens, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, la reconnaissance et la surveillance côtière. En février 2022, De Havilland Canada est devenu la marque d'exploitation des entreprises qui opéraient auparavant sous les noms de Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training et De Havilland Canada. https://dehavilland.com

