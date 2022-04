Primer Extended Service Program PLUS que duplica la vida útil del avión Dash 8-100

- Primer Extended Service Program PLUS de la industria duplica la vida útil del robusto avión Dash 8-100 de De Havilland Canada

El cliente de lanzamiento Widerøe firma para aumentar la vida útil de diez aviones Dash 8-100 hasta 160.000 ciclos de vuelo con opciones para otros diez

TORONTO, 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- De Havilland Aircraft of Canada Limited ("De Havilland Canada") ha anunciado hoy que Widerøe Asset AS ("Widerøe") de Noruega ha firmado un acuerdo para incorporar el Extended Service Program PLUS ("ESP PLUS") de De Havilland Canada en diez aviones Dash 8-100 operados por Flyveselskap AS de Widerøe. Widerøe también ha reservado opciones de ESP PLUS para otros diez aviones Dash 8-100. En virtud del acuerdo ESP PLUS, la vida útil de los robustos aviones Dash 8-100 se incrementará a 160.000 ciclos de vuelo. Las aeronaves se sometieron previamente a un ESP para aumentar su vida útil de los 80.000 ciclos de vuelo originales a 120.000.