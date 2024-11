Le premier site de valorisation des matériaux du futur entièrement automatisé et numérisé au monde commence ses activités à Tianjin

DONGGUAN, Chine, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la dynamique mondiale en faveur d'une économie circulaire, DataBeyond Technology a conçu, construit et mis en service avec succès le site de valorisation des matériaux de Tianjin Baoyuan. Cette installation pionnière intègre l'automatisation, la numérisation et les systèmes intelligents afin d'établir une nouvelle référence pour l'industrie des matériaux recyclés, démontrant la solide capacité de la Chine à faire progresser la transformation et la mise à niveau industrielles dans le secteur.

Fully Automated Digitalized Future Material Recovery Facility

Automatisation : l'efficacité par la technologie

Le site de valorisation des matériaux de Tianjin Baoyuan s'appuie sur des lignes de production entièrement automatisées pour assurer des opérations de recyclage très efficaces.

Capacité de traitement journalière de 50 tonnes : dépassant largement les méthodes de récupération traditionnelles, le site utilise des systèmes d'alimentation automatisés et de tri intelligents qui réduisent considérablement le travail manuel, diminuent les coûts et minimisent les erreurs opérationnelles.

dépassant largement les méthodes de récupération traditionnelles, le site utilise des systèmes d'alimentation automatisés et de tri intelligents qui réduisent considérablement le travail manuel, diminuent les coûts et minimisent les erreurs opérationnelles. Tri de précision entre plusieurs catégories : les trieurs optiques avancés de DataBeyond traitent efficacement divers matériaux, y compris des bouteilles de marque spécifique et des bouteilles transparentes de haute qualité, des bouteilles bleues et transparentes, des bouteilles vertes, des plateaux-repas, des métaux, du verre et divers plastiques. Ces technologies permettent non seulement d'améliorer la vitesse du tri, mais aussi sa qualité, ce qui garantit des matériaux de première qualité pour le traitement en aval.

les trieurs optiques avancés de DataBeyond traitent efficacement divers matériaux, y compris des bouteilles de marque spécifique et des bouteilles transparentes de haute qualité, des bouteilles bleues et transparentes, des bouteilles vertes, des plateaux-repas, des métaux, du verre et divers plastiques. Ces technologies permettent non seulement d'améliorer la vitesse du tri, mais aussi sa qualité, ce qui garantit des matériaux de première qualité pour le traitement en aval. Allocation optimisée de la main-d'œuvre : en adoptant pleinement l'automatisation, le site de valoriation des matériaux de Tianjin Baoyuan réalise la synergie idéale entre « le remplacement des humains par des machines » et « la rationalisation pour l'efficacité », marquant ainsi une étape cruciale dans l'évolution du secteur.

Numérisation : transparence dans la gestion des opérations

La numérisation est au cœur du site de valorisation des matériaux de Tianjin Baoyuan, avec un système de règlement intelligent englobant chaque étape du processus, depuis la pesée des déchets, la tarification et la déduction des impuretés jusqu'au tri détaillé, à l'analyse des données, à la traçabilité, à l'agrégation et au stockage. Cette solide épine dorsale numérique permet une gestion transparente et efficace des installations.

Traçabilité des données : chaque lot de matériaux entrants est traçable jusqu'à des fournisseurs ou des stations de traitement des déchets spécifiques, ce qui garantit une chaîne d'approvisionnement transparente et responsable.

chaque lot de matériaux entrants est traçable jusqu'à des fournisseurs ou des stations de traitement des déchets spécifiques, ce qui garantit une chaîne d'approvisionnement transparente et responsable. Analyse en temps réel : le système recueille et analyse en permanence les données relatives à la composition des matériaux, ce qui permet d'obtenir des informations scientifiques pour guider les décisions de production.

le système recueille et analyse en permanence les données relatives à la composition des matériaux, ce qui permet d'obtenir des informations scientifiques pour guider les décisions de production. Profils complets des partenaires : les archives numériques de chaque partenaire enregistrent des données essentielles telles que la fréquence des livraisons, la composition des matériaux et les volumes annuels, ce qui permet d'affiner les opérations et de favoriser une collaboration à long terme.

les archives numériques de chaque partenaire enregistrent des données essentielles telles que la fréquence des livraisons, la composition des matériaux et les volumes annuels, ce qui permet d'affiner les opérations et de favoriser une collaboration à long terme. Transformation de l'industrie : en intégrant la numérisation dans ses opérations, le site passe d'une gestion basée sur l'expérience à une approche axée sur les données, favorisant à la fois la normalisation et l'efficacité dans l'industrie du recyclage.

Informations : flexibilité pour l'adaptation au marché

Les systèmes intelligents confèrent au site de valorisation des matériaux de Tianjin Baoyuan la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution constante des demandes du marché.

Opérations dynamiques : le site peut adapter en toute transparence les catégories de tri et les modes opérationnels en fonction des besoins du marché, offrant ainsi une flexibilité et une commodité inégalées.

le site peut adapter en toute transparence les catégories de tri et les modes opérationnels en fonction des besoins du marché, offrant ainsi une flexibilité et une commodité inégalées. Apprendre de nouveaux profils de matériaux : les équipements de tri intelligents peuvent rapidement « apprendre » les caractéristiques de nouveaux types de déchets en mettant à jour leur base de données, ce qui garantit une précision constante dans les opérations de tri.

les équipements de tri intelligents peuvent rapidement « apprendre » les caractéristiques de nouveaux types de déchets en mettant à jour leur base de données, ce qui garantit une précision constante dans les opérations de tri. Compétitivité durable : cette capacité de production adaptative permet à l'établissement de rester en tête sur un marché en évolution rapide, en réagissant rapidement aux changements tout en conservant son avantage concurrentiel.

DataBeyond Technology : la productivité à l'avant-garde dans le domaine du recyclage

Le site de valorisation des matériaux de Tianjin Baoyuan est un modèle de réussite pour l'industrie du recyclage. Grâce à cette intégration innovante de l'automatisation, de la numérisation et de l'intelligence, DataBeyond Technology démontre une fois de plus son leadership dans l'avancement des opérations de haute qualité et de la chaîne complète dans le secteur des matériaux recyclés. Cette étape souligne l'engagement de l'entreprise à construire une société économe en ressources et à favoriser la croissance de l'économie circulaire.

Informations supplémentaires : https://www.databeyond.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=u_ib4NT6Dr0