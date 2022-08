Le premier SUV coupé mondial de GWM, le HAVAL H6 GT, reçoit des critiques favorables de la part de Motoring Media

BAODING, Chine, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le GWM HAVAL H6 GT, qui a été lancé en Australie, y a tenu son premier essai médiatique, permettant à un plus grand nombre de consommateurs d'avoir accès à son excellente expérience de conduite.

De nombreux médias ont fait l'éloge du HAVAL H6 GT pour son design à couper le souffle et ses caractéristiques technologiques intelligentes lors de l'essai sur route. Plusieurs médias faisant autorité ont été invités à profiter d'une expérience approfondie du coupé, notamment CarExpert et Carsales.

Ce modèle adopte le design esthétique bionique du requin pour révéler son aspect sportif exceptionnel aux pilotes d'essai. La face avant est conçue à partir d'éléments de nageoires pectorales et de dents de requin, et le côté adopte le profil aérodynamique et l'arrière fastback. Ces détails font que le HAVAL H6 GT dégage une forte sensation de sportivité.

« Il combine l'utilité du SUV standard avec le caractère unique du SUV coupé, et cette combinaison gagnera la faveur des acheteurs locaux », a déclaré CarExpert, un site Internet professionnel local consacré à l'automobile.

Lors d'un essai effectué sur des routes citadines, le coupé dévoile également ses excellentes performances intelligentes aux pilotes d'essai. Les modèles d'essai sont des variantes haut de gamme, équipées de nombreuses fonctions technologiques intelligentes, telles que l'affichage tête haute (HUD) et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR). Le TSR peut recueillir rapidement les informations relatives aux limites de vitesse et les afficher clairement sur le HUD pour éviter les excès de vitesse.

Carsales, le célèbre site Internet australien consacré aux voitures, a déclaré : « Le HAVAL est en train de prendre de l'ampleur en Australie, les modèles de nouvelle génération arrivent sur le marché en affichant des caractéristiques exceptionnelles en termes d'équipement, de technologie et de sécurité. Aujourd'hui, un modèle de style coupé plus sportif a été lancé pour lui apporter un plus. »

Le HAVAL H6 GT est le premier SUV coupé mondial basé sur la plateforme GWM L.E.M.O.N. Cet essai sur route a permis aux médias de découvrir de près les excellentes performances de conduite de ce coupé.

« GWM HAVAL s'est engagé à faire vivre aux utilisateurs locaux des expériences autour des produits qui correspondent le mieux à leur style de vie australien », a déclaré Tom, le responsable de la marque HAVAL en Australie.

Grâce à sa connaissance du marché australien et à sa compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, HAVAL s'efforce de promouvoir le renouvellement et la mise à niveau des produits. Plusieurs produits ont été lancés successivement en Australie, comme le HAVAL H6 de 3e génération et le HAVAL JOLION. Ces véhicules sont populaires auprès des consommateurs locaux pour leur expérience de conduite élégante et intelligente.

HAVAL a réalisé une croissance rapide de ses ventes en lançant de nouveaux produits qui répondent aux différentes préférences des acheteurs locaux. Selon les données divulguées par CarExpert, la marque a continué à connaître une formidable croissance de ses ventes en Australie, avec notamment des ventes de HAVAL JOLION et de HAVAL H6 en hausse de plus de 150 pour cent.

Aujourd'hui, HAVAL a mis en place une gamme de produits diversifiés sur les marchés mondiaux, comme le HAVAL JOLION, les modèles HAVAL H6 de 3e génération avec des variantes hybrides et GT, le HAVAL DARGO et le HAVAL H9.

