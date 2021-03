Le président de BioNTech, Helmut Jeggle, rejoint le conseil d'administration d'IQM Quantum Computers

« Je suis extrêmement heureux que Helmut ait accepté notre invitation à rejoindre le conseil d'administration d'IQM. Il a fait ses preuves dans la création d'entreprises technologiques et apporte des décennies d'expérience dans la création de géants mondiaux de la technologie. Il a été étroitement impliqué dans les activités d'Hexal et il a soutenu BioNTech dans son projet ambitieux d'une entreprise mondiale pendant plus d'une décennie. Nous nous réjouissons de ses contributions pour maximiser le potentiel d'IQM et devenir un leader mondial des ordinateurs quantiques », a déclaré Jan Goetz, PDG d'IQM.

Helmut Jeggle rejoint IQM à un moment critique du développement de l'entreprise suite à son investissement dans la société dans le cadre du tour de financement de série A en 2020 grâce à son investissement Salvia GmbH. Avec le récent tour de financement, IQM est en position de force pour construire un ordinateur quantique en Allemagne et créer de la valeur grâce à sa nouvelle approche de co-conception.

« La quantité de données à traiter est l'un des facteurs limitants dans de nombreux secteurs. Les ordinateurs quantiques et les technologies alternatives offrent la possibilité d'exploiter le big data plus rapidement et plus efficacement. Une application intéressante pourrait également consister à accélérer et à rationaliser les processus de développement des médicaments. IQM construit déjà le premier ordinateur quantique de Finlande et est également le principal intégrateur de systèmes en Europe. Le projet allemand Digital-Analog Quantum Computing (DAQC) montre le niveau de collaboration du gouvernement allemand avec des start-ups, des universités, des partenaires de la recherche et de l'industrie, pour faire de l'Europe un leader dans le domaine quantique. Avec IQM, notre objectif est de développer une idée de technologie profonde pour en faire une entreprise mondial », a déclaré Helmut Jeggle.

Helmut Jeggle a occupé plusieurs postes au sein d'Hexal AG, notamment celui de responsable de la planification et de l'analyse des activités. Il est directeur général d'ATHOS Service GmbH, la société familiale des frères Strüngmann, et est également membre de nombreux conseils de surveillance.

Helmut rejoint le conseil d'administration d'IQM, qui est présidé par le Dr Axel Thierauf. Les autres membres du conseil sont le Dr Mikko Välimäki, Herbert Mangesius et le Dr Kuan Yen Tan.

À propos des ordinateurs quantiques IQM :

IQM est le leader européen des ordinateurs quantiques supraconducteurs, dont le siège se trouve à Espoo, en Finlande. Depuis sa création en 2018, IQM s'est développé pour atteindre plus de 90 employés et a également établi une filiale à Munich, en Allemagne, pour mettre en oeuvre l'approche de co-conception. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site pour les laboratoires de recherche et les centres de supercalcul et offre un accès complet à son matériel. Pour les clients industriels, IQM offre un avantage quantique grâce à une approche unique de co-conception spécifique à l'application. IQM a levé des fonds à hauteur de 71 millions d'euros grâce à des financements privés et publics et a récemment reçu 12,4 millions d'euros du ministère allemand de l'éducation et de la recherche pour commercialiser des processeurs quantiques spécifiques à certaines applications. Pour plus d'informations, visitez www.meetiqm.com .

A propos de Salvia :

Salvia est une société d'investissement privée fondée et dirigée par Helmut Jeggle. Salvia investit dans les domaines des sciences de la vie, de la santé numérique et de la deep tech, entre autres, principalement en tant que business angel, mais aussi à des stades ultérieurs en tant qu'investisseur en capital-risque.

IQM : Faits et chiffres

Bureaux IQM : Espoo, Finlande (siège), et Munich , Allemagne.

, Allemagne. Nombre d'employés actuellement (mars 2021) : Plus de 90 employés

Financement : Plus de 71 millions d'euros provenant d'investisseurs privés et de subventions publiques.

Année de fondation : 2018

Fondateurs :

Dr. Jan Goetz , PDG, co-fondateur d'IQM

, PDG, co-fondateur d'IQM Dr. Kuan Yen Tan , CTO, co-fondateur d'IQM

, CTO, co-fondateur d'IQM Prof. Mikko Möttönen, scientifique en chef, co-fondateur d'IQM

Dr. Juha Vartiainen , COO, co-fondateur d'IQM

