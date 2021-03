Presidente da BioNTech, Helmut Jeggle, ingressa na diretoria da IQM Quantum Computers

Helmut Jeggle ingressa na IQM em um momento crucial do desenvolvimento da empresa, após seu investimento na empresa como parte da rodada de financiamento da Série A em 2020 por meio de seu veículo de investimentos, o Salvia GmbH. Com a recente rodada de financiamento, a IQM está em uma posição de liderança para desenvolver um computador quântico na Alemanha e criar valor por meio de sua nova abordagem de co-design.

"A quantidade de dados que precisa ser processada é um dos fatores limitantes em muitos setores. Computadores quânticos e tecnologias alternativas oferecem a oportunidade de aproveitar big data de forma mais rápida e eficiente. Uma aplicação interessante também poderia ser acelerar e agilizar os processos de desenvolvimento de medicamentos. A IQM já está construindo o primeiro computador quântico da Finlândia e também é o principal integrador de sistemas na Europa. O projeto alemão Digital-Analog Quantum Computing (DAQC) é uma prova de como o governo alemão pode trabalhar em conjunto com startups, acadêmicos e parceiros de pesquisa e do setor, para estabelecer a Europa como líder quântico. Com a IQM, nosso objetivo é incorporar uma ideia de tecnologia profunda em um líder de negócios global", disse Helmut Jeggle.

Helmut Jeggle ocupou vários cargos na Hexal AG, incluindo diretor de planejamento e análises de negócios. Ele é gerente geral da ATHOS Service GmbH, o escritório familiar da Strüngmann Brothers e também membro de vários conselhos de supervisão.

Helmut ingressa na diretoria da IQM, que é presidida pelo Dr. Axel Thierauf. Outros membros da diretoria incluem o Dr. Mikko Välimäki, Herbert Mangesius e o Dr. Kuan Yen Tan.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder europeia em computadores quânticos supercondutores, com sede em Espoo, na Finlândia. Desde sua fundação, em 2018, a IQM cresceu para mais de 90 funcionários e também estabeleceu uma subsidiária em Munique, na Alemanha, para liderar a abordagem de co-design. A IQM oferece computadores quânticos locais para laboratórios de pesquisa e centros de supercomputação e dá acesso completo a seu hardware. Para os clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem de co-design específica para cada aplicação. A IQM arrecadou 71 milhões de euros por meio de financiamentos privados e públicos e recentemente recebeu 12,4 milhões de euros do Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha para comercializar processadores quânticos específicos para cada aplicação. Para mais informações, acesse www.meetiqm.com.

Escritórios registrados:

IQM Finland Oy Keilaranta 19 02150 Espoo Finlândia www.meetiqm.com IQM Germany GmbH Nymphenburger Str 86 80636 Munique Alemanha www.meetiqm.com/de/

Sobre a Salvia:

A Salvia é uma empresa de investimento privada fundada e administrada por Helmut Jeggle. A Salvia investe nas áreas de ciências da vida, saúde digital e tecnologia profunda, entre outros, principalmente como "business angel", mas também em etapas posteriores como investidora de risco.

IQM: fatos e números

Escritórios da IQM: Espoo, Finlândia (sede), e Munique, Alemanha.

Número de funcionários atualmente (março de 2021): mais de 90 funcionários.

Financiamentos: mais de 71 milhões de euros de investidores privados e entidades públicas.

Ano de fundação: 2018

Fundadores:

Dr. Jan Goetz , CEO, cofundador da IQM

, CEO, cofundador da IQM Dr. Kuan Yen Tan , CTO e cofundador da IQM

, CTO e cofundador da IQM Prof. Mikko Möttönen, diretor científico e cofundador da IQM

Dr. Juha Vartiainen , COO e cofundador da IQM

