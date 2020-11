Le président de Kedrion Biopharma, Paolo Marcucci, reçoit le prix Otto Schwarz 2020 lors du Global Plasma Summit de la PPTA

LUCCA, Italie, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Paolo Marcucci, le président de Kedrion Biopharma, une grande entreprise biopharmaceutique internationale leader dans le domaine des traitements dérivés du plasma, a reçu le prix Otto Schwarz le dernier jour du Global Plasma Summit 2020 de la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). Il s'agit de l'un des prix internationaux les plus prestigieux pour ce secteur récompensant les leaders du monde entier qui, par leur travail et leur dévouement, ont perturbé l'industrie des produits thérapeutiques à base de protéines dérivées du plasma.

La PPTA, qui représente plus de 1 000 centres de dons de plasma en Amérique du Nord et en Europe et fabricants de produits thérapeutiques à base de protéines dérivées du plasma qui sauvent des vies, a décidé de récompenser M. Marcucci pour avoir « compris et assumé les multiples défis que le monde industriel et la communauté des patients sont appelés à relever ». Il a également été félicité pour « s'avérer être un leader mondial déterminé à faire progresser le secteur des produits dérivés du plasma afin de répondre aux besoins d'une population de plus en plus en demande de traitements vitaux produits par les membres de la PPTA ».

En ce moment, Kedrion, en collaboration avec son partenaire israélien Kamada, poursuit le développement d'un nouveau traitement contre la COVID-19. En juillet, Kedrion a annoncé la formation d'un partenariat de recherche avec le Centre médical Irving de l'Université de Columbia dans le but de contribuer à la mise au point d'un nouveau traitement thérapeutique à base de plasma contre la COVID-19.

« Recevoir cette récompense distinguée, en cette période historique délicate que nous vivons tous, me remplit de fierté, a déclaré Paolo Marcucci lors de la cérémonie de remise du prix. Je suis heureux de partager ce prix avec toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent à Kedrion et avec ma famille, en rappelant la contribution que notre père Guelfo Marcucci a apportée, depuis 1992, de la création au développement de la PPTA », a-t-il ajouté.

