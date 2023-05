Le président d'EVE Energy prononce un discours lors de la 4e exposition internationale sur les véhicules à énergie nouvelle et les batteries d'alimentation

SHENZHEN, Chine, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), un important fabricant de batteries lithium-ion et fournisseur de solutions de stockage d'énergie, était bien représenté lors de la 4e exposition internationale sur les véhicules à énergie nouvelle et les batteries d'alimentation (CIBF2023), qui s'est tenue au Shenzhen International Convention and Exhibition Center le 16 mai. Le Dr Liu Jincheng, président de l'entreprise, a assisté à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours d'ouverture, partageant le parcours de l'entreprise vers l'internationalisation dans le domaine des batteries.

Le Dr Liu Jincheng a déclaré qu'il était heureux de revenir à l'événement en sa qualité non seulement de président d'EVE Energy, mais aussi de vice-président de l'Association chinoise des sources d'énergie chimiques et physiques. Il a accompagné des responsables du ministère de l'industrie et des technologies de l'information et le président de l'association dans la visite des halls d'exposition.

Le développement des piles au lithium chinoises a atteint une position élevée au niveau mondial, a-t-il déclaré. Le Dr Liu a largement attribué ce résultat aux progrès réalisés par les entreprises chinoises d'équipements et de matériaux. « Nous avons visité plusieurs halls d'exposition d'équipements et de matériaux et avons constaté que la vitesse d'empilage pouvait être réduite à 0,12 seconde par pièce. Par rapport aux lignes de production et aux empileurs achetés en Corée du Sud dans les premiers temps, l'efficacité a doublé, ce qui est très enthousiasmant pour nous tous », a-t-il déclaré.

« Les progrès technologiques en matière d'équipement vont sans aucun doute stimuler le développement de l'industrie des piles au lithium », a déclaré le Dr Liu. « Les entreprises de batteries intègrent des innovations créatives couvrant les équipements et les matériaux, tandis que les produits sont vendus dans le monde entier, ce qui démontre les résultats remarquables du pays. »

EVE Energy est passée d'un chiffre d'affaires de 200 millions de yuans lors de sa cotation au Shenzhen GEM à la situation actuelle, avec un doublement de la croissance au cours des deux dernières années. Malgré l'évolution constante du marché, le Dr Liu espère toujours doubler son chiffre d'affaires cette année.

En effet, le Dr Liu s'est dit encouragé par le nombre élevé de visiteurs de l'événement. « L'affluence à l'exposition d'aujourd'hui témoigne de l'enthousiasme pour la croissance rapide des batteries au lithium dans ce pays, même si nous devons rester réalistes », a-t-il déclaré. « EVE Energy participe à l'exposition de cette année sous le thème "Focus on Life, Focus on Health". Notre principal domaine d'expertise est mis en avant avec une variété d'appareils médicaux, démontrant les progrès technologiques de l'entreprise dans le domaine des batteries médicales. »

« La "nouvelle énergie" et la "longue vie" sont deux thèmes majeurs sur le marché intérieur », a-t-il déclaré. Avec le vieillissement de la population dans notre pays et la recherche d'une meilleure qualité de vie, EVE Energy accordera plus d'attention à la santé et à l'avenir des gens. Car l'essence du progrès technologique est de se concentrer sur une vie meilleure et de soutenir les gens dans leurs efforts pour y parvenir »

Le secteur des batteries d'alimentation présente des caractéristiques différentes de celles des industries traditionnelles, telles que des cycles de commande plus longs, pouvant aller jusqu'à cinq ou huit ans, a-t-il déclaré lors de son discours Le Dr Liu a souligné que la rentabilité des projets industriels dépendait de la qualité des processus et de l'amélioration de l'efficacité. Au début de cette année, le marché national est devenu plus rationnel à la suite d'événements tels que la modification des normes nationales pour les véhicules à carburant et les fluctuations du prix du carbonate de lithium. Les capacités de prévision et d'atténuation des risques dans l'ensemble de l'industrie des batteries au lithium se sont encore renforcées.

En réponse à cette situation, EVE Energy a commencé à se concentrer sur les batteries médicales et la santé, en accélérant les efforts de recherche et de développement pour les batteries médicales et en améliorant la qualité des produits. Dans la perspective de l'internationalisation, EVE Energy est prête à coopérer avec des entreprises nationales et étrangères, a déclaré le Dr Liu.

En ce qui concerne l'internationalisation, l'entreprise a officiellement annoncé la construction d'usines de batteries vertes en Hongrie et en Malaisie, respectivement le 9 et le 12 mai. « Nous sommes confiants dans la construction de projets à l'étranger, mais nous sommes également confrontés à des défis. Par exemple, certains endroits ne disposent pas des conditions suffisantes pour le traitement et la maintenance des composants », a-t-il souligné.

« Nous avons officiellement annoncé la construction d'usines de batteries vertes en Hongrie et en Malaisie », a-t-il déclaré, ajoutant que l'équipe est extrêmement heureuse de commencer ces projets et qu'elle a la plus grande confiance dans le succès de ces développements à l'étranger. L'entreprise vise à renforcer les liens avec les communautés locales et à les servir en tant que bons voisins et partenaires pour contribuer au développement de leurs régions. En outre, soutenir l'éducation locale et contribuer à la communauté locale sur le plan culturel est un élément essentiel du processus d'internationalisation.

