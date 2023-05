Vorsitzender von EVE Energy hält Grundsatzrede bei der 4. International New Energy Vehicles and Power Battery Expo

SHENZHEN, China, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ein führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Anbieter von Energiespeicherlösungen, war auf der 4. International New Energy Vehicles and Power Battery Expo (CIBF2023), die am 16. Mai im Shenzhen International Convention and Exhibition Centre stattfand, gut vertreten. Der Vorsitzender des Unternehmens Dr. Liu Jincheng nahm an der Eröffnungszeremonie teil und hielt eine Grundsatzrede, die den Weg des Unternehmens in Richtung Internationalisierung in der Batteriebranche beschrieb.

Dr. Liu Jincheng gab seiner Freude Ausdruck, nicht nur in seiner Funktion als Vorsitzender von EVE Energy, sondern auch als stellvertretender Vorsitzender der China Chemical and Physical Power Sources Association zu der Veranstaltung zurückzukehren. Er begleitete Führungskräfte des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (Ministry of Industry and Information Technology)sowie den Vorsitzenden des Verbandes beim Besuch der Ausstellungshallen.

Die Entwicklung von Chinas Lithiumbatterien habe eine hohe globale Position erreicht, sagte er. Dr. Liu führte dies größtenteils auf die Fortschritte chinesischer Ausrüstungs- und Materialunternehmen zurück. „Wir haben mehrere Ausstellungshallen für Geräte und Materialien besucht und festgestellt, dass die Stapelgeschwindigkeit auf 0,12 Sekunden pro Stück verkürzt werden kann. Im Vergleich zu früheren Produktionslinien und Staplern, die in den frühen Tagen aus Südkorea gekauft wurden, hat sich die Effizienz verdoppelt, was für uns alle sehr spannend ist," sagte er.

„Der technologische Fortschritt bei der Ausrüstung wird zweifellos die Entwicklung der Lithiumbatteriebranche weiter vorantreiben," so Dr. Liu. „Batterieunternehmen integrieren kreative Innovationen, die Ausrüstungs- und Materialunternehmen abdecken, während Produkte weltweit verkauft werden, was die bemerkenswerten Ergebnisse des Landes demonstriert."

EVE Energy hat sich von einem Unternehmen mit einem Umsatz von 200 Millionen Yuan, als es an der Shenzhen GEM notiert wurde, zu dem entwickelt, was es heute ist, und in den letzten beiden Jahren sein Wachstum verdoppelt. Trotz stetiger Marktveränderungen hofft Dr. Liu auch in diesem Jahr, den Umsatz nochmals zu verdoppeln.

Tatsächlich wurde Dr. Liu von den guten Besucherzahlen bei der Veranstaltung Auftrieb verliehen. „Die geschäftige Menschenmenge auf der heutigen Ausstellung zeigt die Begeisterung für das schnelle Wachstum von Lithiumbatterien in diesem Land, auch wenn wir realistisch bleiben müssen," sagte er. „EVE Energy nimmt an der diesjährigen Ausstellung unter dem Motto ,,Fokus auf das Leben, Fokus auf die Gesundheit" teil. Unser Kernkompetenzbereich wird mit einer Vielzahl von Medizinprodukten präsentiert, die den technologischen Fortschritt des Unternehmens bei medizinischen Batterien demonstrieren."

„Neue Energie" und „Lange Lebensdauer" sind zwei große Themen auf dem Inlandsmarkt," erklärte er. Angesichts der alternden Bevölkerung in unserem Land und des Strebens nach einer höheren Lebensqualität wird EVE Energy der Gesundheit und der Zukunft mehr Aufmerksamkeit widmen. Denn der Kern des technologischen Fortschritts ist es, sich auf ein besseres Leben zu konzentrieren und Menschen bei ihrem Streben danach zu unterstützen."

Der Energiebatteriesektor weise andere Merkmale als traditionelle Industrien auf, beispielsweise längere Bestellzyklen von bis zu fünf oder acht Jahren, sagte er während seiner Rede. Dr. Liu betonte, dass die Rentabilität von Industrieprojekten auf Verfahrensqualität und Effizienzsteigerung beruhe. Zu Beginn dieses Jahres wurde der Inlandsmarkt aufgrund von Ereignissen wie Änderungen der nationalen Standards für Kraftstofffahrzeuge und Preisschwankungen für Lithiumcarbonat rationaler. Die Möglichkeiten zur Risikovorhersage und -minderung in der gesamten Lithiumbatteriebranche haben sich weiter verbessert.

Als Reaktion darauf hat EVE Energy damit begonnen, sich auf medizinische Batterien und das Gesundheitswesen zu konzentrieren, die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen für medizinische Batterien zu beschleunigen und die Produktqualität zu verbessern. Aus Sicht der Internationalisierung sei EVE Energy bereit, mit inländischen und ausländischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, sagte Dr. Liu.

Im Hinblick auf die Internationalisierung kündigte das Unternehmen am 9. Mai bzw. am 12. Mai offiziell den Bau von umweltfreundlichen Batterieanlagen in Ungarn und Malaysia an. „Wir haben Vertrauen in den Bau von Auslandsprojekten, stehen aber auch vor Herausforderungen. Beispielsweise mangelt es einem Ort möglicherweise an ausreichenden Bedingungen für die Verarbeitung und Wartung von Komponenten," betonte er.

„Wir haben den Bau umweltfreundlicher Batteriefabriken in Ungarn und Malaysia offiziell angekündigt," sagte er und fügte hinzu, dass das Team überaus glücklich sei, mit diesen Projekten zu beginnen, und größtes Vertrauen in den Erfolg solcher Entwicklungen im Ausland habe. Ziel des Unternehmens sei es, die Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden zu vertiefen und ihnen als gute Nachbarn und Partner bei der Entwicklung ihrer Gebiete zur Seite zu stehen. Darüber hinaus sei die Unterstützung der lokalen Bildung und der Beitrag zur lokalen Gemeinschaft auf kultureller Ebene ein entscheidender Teil des Internationalisierungsprozesses.

