Le président Jia Shaoqian à Davos 2024 : Hisense reste concentrée sur la mondialisation et prête à réussir dans un monde incertain

DAVOS, Suisse, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Jia Shaoqian, président du groupe Hisense, a récemment été invité à participer à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Le forum de cette année a porté sur le thème d'actualité « Rétablir la confiance dans l'avenir » et sur la manière de restaurer la confiance dans les efforts de reprise et de renouvellement au niveau mondial. M. Jia a représenté le groupe Hisense lors d'événements tels que le débat intitulé « Relancer la croissance en Chine » et a prononcé un discours lors du gala « China Night ». Lors de discussions et d'échanges de haut niveau avec des dirigeants internationaux d'entreprises, de gouvernements et autres, il a fait part de la vision et des stratégies de Hisense pour continuer à innover et réussir sur la scène mondiale.

« La mondialisation est une tendance générale. Malgré les défis actuels, nous restons confiants dans l'avenir », a expliqué M. Jia lors du « Forum chinois sur la croissance durable ». De plus en plus d'entreprises mondiales se tournent vers les technologies de pointe pour transformer et moderniser les industries haut de gamme. Par conséquent, les produits bas de gamme sont remplacés par des produits de milieu et de haut de gamme, une tendance qui s'aligne sur la trajectoire de Hisense.

Hisense a annoncé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour 2023, avec des hausses significatives en Chine et sur divers marchés internationaux.

L'industrie de l'électroménager est très compétitive à l'échelle mondiale. Elle repose largement sur un système intégré englobant la R&D, la fabrication, le marketing et les chaînes d'approvisionnement. Les grandes marques ont ainsi une portée mondiale importante. Pour réussir à l'échelle internationale, Hisense localise ces fonctions grâce à une approche unifiée de la production, du marketing et de la R&D. Cette approche stimule la collaboration au-delà des frontières nationales.

M. Jia a déclaré : « Quelle que soit leur nationalité, il est important que les entreprises respectent la culture locale, les normes sociales, les comportements des consommateurs et les pratiques de R&D partout où elles opèrent. Ainsi, Hisense continue à offrir des emplois, à s'acquitter de ses obligations économiques et de ses responsabilités sociales. En cas d'acquisition locale, la marque d'origine doit être respectée et réorganisée afin d'améliorer la longévité de l'opération. »

Actuellement, Hisense exploite dans le monde entier 34 parcs industriels, 25 centres de recherche et de développement et 66 entreprises étrangères. Son chiffre d'affaires pour 2023 devrait dépasser les 200 milliards de yuans, les marchés étrangers représentant plus de 42 % du total du groupe. Grâce à ses centres régionaux, Hisense s'efforce de comprendre en profondeur les besoins des consommateurs locaux et de développer des produits de pointe et de haute qualité adaptés à chaque marché.

Parallèlement, le vaste réseau mondial de Hisense apporte un soutien mutuel à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la rotation des stocks et aux cycles de livraison. Cela permet de réduire considérablement les coûts logistiques, la consommation de ressources et les émissions.

Mais une véritable localisation nécessite du temps et de la patience, et pas seulement des slogans. Les entreprises chinoises doivent aborder les diverses cultures avec tolérance et compréhension mutuelle au fur et à mesure de leur intégration au niveau mondial. À cet égard, une coopération ouverte est essentielle pour rétablir la confiance dans un environnement concurrentiel en mutation.

« Notre confiance dans l'avenir de la mondialisation demeure inébranlable. Le monde peut présenter des différences régionales, linguistiques et culturelles, mais les aspirations des peuples à une vie meilleure, leur quête de prospérité et leur désir de relations équitables et d'amitié constituent le lien qui nous unit tous », a déclaré M. Jia.

Assurer l'équilibre entre la croissance et l'innovation, l'inclusivité et la durabilité reste un défi permanent au moment où nous redynamisons l'économie mondiale. Hisense s'engage à participer de manière constructive à la fois à la concurrence et à la coopération internationales, guidée par un état d'esprit ESG. Hisense s'efforcera en permanence de réduire son empreinte carbone, d'utiliser davantage de matériaux recyclables dans ses appareils électroménagers et d'être une force de changement positif dans le monde.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Ses activités couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Hisense opère désormais dans plus de 160 pays.

