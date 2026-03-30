Le prix Erasmus 2026 décerné à Steve McQueen

Cette approche humaniste résonne profondément avec l'esprit de Desiderius Erasmus. Dans ses écrits, Érasme a encouragé les gens à remettre en question l'injustice sans jamais renoncer à l'empathie et à l'humanité. Steve McQueen perpétue cette tradition sous une forme visuelle.

Steve McQueen est né et a grandi à Londres d'un père originaire de la Grenade et d'une mère née à Trinidad. McQueen a fait carrière en mêlant l'art et le cinéma. Il s'est fait connaître dans les années 1990 en tant qu'artiste visuel avec des œuvres vidéo expérimentales telles que Bear (1993), qui démontrent sans paroles l'attirance et l'agression intenses entre deux personnages principaux. Dès le début, ses installations et ses films ont été marqués par un langage visuel fort et un engagement profond avec les réalités sociales et politiques. Son statut d'artiste pionnier a été confirmé par ses expositions dans des institutions de premier plan et par l'attribution du prestigieux prix Turner en 1999.

En 2008, McQueen a fait ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages avec Hunger, suivi de Shame (2011), 12 Years a Slave (2013), Widows (2018), et Blitz (2024). Peignant habilement le support d'une main égale, il demande au public de ne pas détourner le regard mais de s'asseoir dans l'inconfort, invitant à la réflexion. Avec 12 Years a Slave, l'histoire vraie d'un homme libre vendu comme esclave, il est devenu le premier cinéaste noir à remporter l'Oscar du meilleur film.

Le travail de McQueen s'est depuis étendu à des projets plus vastes qui combinent récit personnel, histoire collective et forme immersive. Son documentaire 2023 Occupied City recadre les rues d'Amsterdam comme une mémoire vivante, juxtaposant l'occupation en temps de guerre à la vie quotidienne pendant une pandémie, et la version de 34 heures a récemment été projetée sur la façade du Rijksmuseum d'Amsterdam. Dans sa nouvelle œuvre Atlas (2026), il explore les limites de l'espace, de la perspective, de la mémoire et du temps.

Dans un monde marqué par la polarisation et l'inégalité, l'œuvre de McQueen nous invite à regarder attentivement et sans préjugés -ecce homo- et à nous reconnaître dans les autres. Pour son engagement inébranlable en faveur de l'esprit humain, la Fondation Praemium Erasmianum décerne le Prix Erasmus 2026 à Steve McQueen.

Le prix Erasmus est décerné chaque année à une personne ou une institution qui a apporté une contribution exceptionnellement importante dans les domaines des sciences humaines et des arts. Sa Majesté le Roi est le Régent de la Fondation. Le prix Erasmus est doté d'une somme de 150 000 euros. Le prix sera remis à l'automne 2026.

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