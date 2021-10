Le Prix mondial de l'énergie organise une cérémonie de remise des prix pour ses lauréats de Grèce, d'Italie, de Russie et des États-Unis

Le vice-premier ministre russe, Alexander Novak, a remis les prix aux lauréats de 2020 et 2021

Lauréats du Prix mondial de l'énergie. La cérémonie a été présidée par le président de la Global Energy Association,

Sergey Brilev.

Voici les noms des lauréats de 2021.

Zinfer Ismagilov (Russie) a été lauréat dans la nomination « Énergie conventionnelle » pour sa

contribution à la chimie des matériaux carbonés, à la catalyse hétérogène et à l'action climatique.

Suleyman Allakhverdiev (Russie) a été lauréat dans la catégorie « Énergie non conventionnelle »

pour sa contribution exceptionnelle au développement des énergies alternatives, des réalisations scientifiques

dans la conception de systèmes de photosynthèse artificielle, un cycle de travaux scientifiques dans le domaine de

bioénergie et énergie hydrogène.

Yi Cui (USA) a été lauréat dans la catégorie « Nouvelles voies d'application de l'énergie » pour sa

contribution exceptionnelle dans la conception, la synthèse et la caractérisation de nanomatériaux pour l'énergie et

l'environnement, en particulier pour les innovations transformationnelles dans la science des batteries.

Voici les noms des lauréats de 2020.

Carlo Rubbia (Italie) a été lauréat de la nomination « Énergie conventionnelle » pour la promotion

de la durabilité de l'utilisation de l'énergie dans le domaine des déchets nucléaires et de la pyrolyse du gaz naturel.

Peidong Yang (USA) a été lauréat dans la nomination « Energie non conventionnelle » pour

l'invention pionnière de la cellule solaire à base de nanoparticules et de la photosynthèse artificielle.

Nikolaos Hatziargyriou (Grèce) a été lauréat dans la catégorie « Nouvelles voies d'application de l'énergie »

nomination pour sa contribution à la stabilité des systèmes de réseaux électriques en faisant œuvre de pionnier en matière de

systèmes intelligents et de micro-réseaux grâce à l'intelligence artificielle.

«Dans le monde d'aujourd'hui, l'énergie est l'un des fondements du développement socio-économique, » a dit Alexander

Novak dans son discours pendant la cérémonie. "Et c'est pourquoi les découvertes scientifiques dans ce domaine affectent la voie future à suivre dans le développement de toute la civilisation. C'est à cet égard que le Prix mondial de l'énergie est en train de devenir un événement marquant qui reflète non seulement l'avenir du complexe énergétique et des carburants, mais aussi celui de l'humanité dans son ensemble.»

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1660017/Global_Energy_Prize.jpg

SOURCE The Global Energy Association