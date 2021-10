Prêmio Global Energy realiza cerimônia de premiação para seus ganhadores da Grécia, Itália, Rússia e EUA

O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak apresentou os prêmios aos ganhadores do Prêmio Global Energy de 2020 e de 2021. A cerimônia foi presidida por Sergey Brilev, presidente da Global Energy Association.

Aqui estão os nomes dos ganhadores de 2021.

Zinfer Ismagilov (Rússia) foi o ganhador na indicação "energia convencional" por sua contribuição para a química de materiais de carbono, catálise heterogênea e ação climática.

Suleyman Alakhverdiev (Rússia) foi o ganhador na indicação "energia não convencional" por sua excelente contribuição para o desenvolvimento de energias alternativas, conquistas científicas no projeto de sistemas de fotossíntese artificial, um ciclo de obras científicas na área de bioenergia e energia de hidrogênio.

Yi Cui (EUA) foi o ganhador na indicação "novas formas de aplicação de energia" por suas contribuições excepcionais em termos de projeto, síntese e caracterização de nanomateriais para energia e meio ambiente, particularmente para inovações transformadoras na ciência de baterias.

Aqui estão os nomes dos ganhadores de 2020.

Carlo Rubbia (Itália) foi o ganhador na indicação "energia convencional" pela promoção da sustentabilidade do uso de energia no campo de resíduos nucleares e pirólise de gás natural.

Peidong Yang (EUA) foi o ganhador na indicação "energia não convencional" pela invenção pioneira de células solares em nanopartículas e fotossíntese artificial.

Nikolao Hatziargyriou (Grécia) foi o ganhador na indicação "novas formas de aplicação de energia" por sua contribuição à estabilidade dos sistemas de rede de energia elétrica por meio de sistemas inteligentes e de microrede pioneiros utilizando inteligência artificial.

"No mundo atual, a energia é uma das bases do desenvolvimento socioeconômico", disse Alexander Novak em seu discurso durante a cerimônia. "E é por isso que as descobertas científicas nesse campo influenciam o caminho futuro a ser percorrido no desenvolvimento de toda a civilização. É nesse sentido que o Prêmio Global Energy está se tornando um evento marcante que reflete não apenas o futuro do complexo de combustível e energia, mas a humanidade como um todo."

FONTE The Global Energy Association

