Le prix WISE 2021 pour l'éducation est remis à Wendy Kopp, PDG de Teach For All

Wendy Kopp est reconnue par WISE pour sa contribution à une éducation de qualité en créant Teach For All, un réseau mondial diversifié qui développe un leadership collectif dans les salles de classe et les communautés afin de partager des solutions au-delà des frontières et de garantir que tous les enfants puissent réaliser leurs promesses.

DOHA, Qatar, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le prestigieux prix WISE pour l'éducation a été décerné à Wendy Kopp, PDG de Teach For All. Son Altesse la cheikha Moza bint Nasser, présidente de la Fondation du Qatar, a remis le prix à Kopp lors de la séance plénière d'ouverture du sommet mondial WISE 2021 à Doha, au Qatar, devant un public de plus de 10 000 participants du monde entier, présents en personne et virtuellement.

Le prix WISE pour l'éducation est la première distinction mondiale de ce type à récompenser une personne pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation. Par l'intermédiaire de Teach For All, Kopp est reconnue pour avoir développé le concept selon lequel les changements significatifs et durables en matière d'éducation nécessitent des leaders enracinés dans leurs communautés et qui croient au potentiel de les transformer pour offrir les opportunités que tous les enfants méritent.

Depuis sa création en 2007, Teach For All a développé un écosystème bienveillant de leadership collectif afin de garantir que tous les enfants reçoivent une éducation qui leur permette de façonner leur avenir. Depuis sa création, les partenaires du réseau Teach For All ont placé collectivement plus de 104 400 recrues sur six continents, et aident actuellement 1,1 million de jeunes à acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin. 75 % de ces enseignants continuent à œuvrer à l'élargissement des possibilités offertes aux enfants en tant qu'anciens élèves, que ce soit en tant qu'enseignants dans les écoles ou en tant que militants œuvrant au-delà de la salle de classe pour l'équité dans l'éducation.

En recevant le prix, Kopp a déclaré : « Nous considérons ce prix comme une approbation et une reconnaissance de notre théorie du changement. Un leadership collectif est nécessaire pour résoudre les inégalités les plus ancrées dans l'éducation et remodeler le système afin qu'il prépare nos jeunes à naviguer dans l'incertitude et à façonner un meilleur avenir. Les problèmes complexes ne peuvent être résolus que par les efforts collectifs de nombreuses personnes, travaillant ensemble à tous les niveaux du système. »

Stavros N. Yiannouka, PDG de WISE, a déclaré : « Le travail de Wendy illustre ce en quoi nous croyons si passionnément à WISE : la conviction que tout le monde mérite une éducation de qualité, et que l'on peut y parvenir en créant un réseau international vertueux, en partageant les meilleures pratiques et en impliquant les communautés. Ce prix est la reconnaissance de la contribution de toute une vie à l'éducation et d'un esprit constant d'innovation. Grâce à Teach For All, Wendy a véritablement révolutionné le leadership à l'école. »

Contact : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1704584/WISE_Logo.jpg

SOURCE WISE 2021