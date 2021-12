Wendy Kopp, consejera delegada de Teach For All, recibe el 2021 WISE Prize for Education

Wendy Kopp es reconocida por WISE gracias a su contribución a la educación de calidad a través de la creación de Teach For All, una red global diversa que construye liderazgo colectivo en las aulas y comunidades para compartir soluciones por medio de las fronteras y con el fin de garantizar que todos los niños puedan cumplir su promesa

DOHA, Qatar, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Wendy Kopp, consejera delegada de Teach For All, recibió el prestigioso premio WISE Prize for Education. Su Alteza Sheikha Moza bint Nasser, presidenta de la Qatar Foundation, entregó el premio a Kopp en el Plenario de Apertura de la Cumbre Global WISE 2021 en Doha, Qatar, ante una audiencia tanto en persona como virtualmente de más de 10.000 participantes en todo el mundo.

El WISE Prize for Education es la primera distinción mundial de este tipo que reconoce a un individuo por su destacada contribución a la educación. A través de Teach For All, Kopp es reconocido por desarrollar el concepto de que los cambios educativos significativos y sostenibles necesitan líderes que estén arraigados en sus comunidades y crean en el potencial de transformarlos para proporcionar las oportunidades que todos los niños merecen.

Desde que se llevó a cabo su creación en el año 2007, Teach For All ha desarrollado un ecosistema benévolo de liderazgo colectivo para garantizar que todos los niños tengan una educación que les permita dar forma a su futuro. Desde sus inicios, los socios de la red Teach For All han situado colectivamente a más de 104.400 reclutas en seis continentes y actualmente están apoyando a 1,1 millones de jóvenes para que desarrollen las habilidades y los conocimientos que necesitan. El 75% de estos maestros continúan trabajando para expandir las oportunidades como niños como ex alumnos - ya sea como maestros dentro de las escuelas o como activistas que trabajan más allá del aula por la equidad en la educación.

Al recibir el premio, Kopp explicó: "Consideramos este premio como un respaldo y reconocimiento a nuestra teoría del cambio. El liderazgo colectivo es necesario para resolver las desigualdades más arraigadas en la educación y remodelar el sistema para que prepare a nuestros jóvenes para navegar la incertidumbre y dar forma a un futuro mejor. Los problemas complejos solo pueden resolverse mediante los esfuerzos colectivos de muchos, trabajando juntos en todos los niveles del sistema".

Stavros N. Yiannouka, consejero delegado de WISE, destacó: "El trabajo de Wendy es un ejemplo en relación acerca de todo lo que creemos tan apasionadamente en WISE - la convicción de que todos merecen una educación de calidad, y se puede lograr creando una red internacional virtuosa compartiendo las mejores prácticas e involucrando a las comunidades. Este premio es un reconocimiento a la contribución de toda una vida a la educación y un espíritu constante de innovación. A través de Teach For All, Wendy realmente ha revolucionado el liderazgo escolar ".

