Le produit alimenté par l'IA d'Integra remporte le prix Leadership in Innovation - Tech Products and Platforms Award lors des nasscom SME Inspire Awards

PONDICHERRY, Inde, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Integra Software Services, fournisseur de premier plan de solutions technologiques et de développement de contenu, a reçu le prestigieux prix Leadership in Innovation – Tech Products and Platforms lors de l'édition 2023 des nasscom SME Inspire Awards pour l'innovation exceptionnelle et le leadership éclairé dont elle a fait preuve dans la mise au point d'une solution de pointe alimentée par l'IA – iNLP.

Les nasscom SME Inspire Awards sont une reconnaissance prestigieuse décernée par le jury composé d'éminents experts de l'industrie. Ces prix récompensent les organisations qui ont fait preuve d'innovation et d'impact exceptionnels en proposant des solutions intelligentes et transformatrices.

« C'est un honneur pour nous d'être reconnus par nasscom pour l'innovation dont nous faisons preuve. Nous sommes fiers de développer des produits centrés sur le client qui tirent parti des techniques d'intelligence artificielle (IA), de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage profond (DL) pour les aider à réussir dans un paysage numérique en évolution rapide. Je dédie cette reconnaissance à tous nos clients, qui ont cru en nous et en l'équipe exceptionnelle d'Integra, qui s'efforce sans cesse de créer des solutions innovantes pour différents segments d'entreprises », a déclaré M. Sriram Subramanya, fondateur, directeur général et PDG d'Integra Software Services.

Integra est à l'avant-garde de la transformation induite par les technologies intelligentes en proposant des produits de pointe alimentés par l'IA aux organisations clientes du monde entier. Sa plateforme primée d'évaluation linguistique et d'édition guidée basée sur le cloud et alimentée par l'IA – iNLP est un parfait exemple de cette innovation. Elle utilise des techniques de traitement du langage naturel et d'apprentissage profond pour effectuer intelligemment une analyse approfondie afin d'identifier facilement les erreurs complexes et de fournir des recommandations linguistiques contextuelles.

Integra propose également une suite complète de produits et de plateformes alimentés par l'IA qui accélèrent les flux de contenu et de production pour les éditeurs, leur procurant des avantages significatifs en termes de temps, de coûts et d'efficacité.

IIntegra est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques et de contenu pour les éditeurs, les établissements d'enseignement, les organismes de santé et les sociétés de services financiers du monde entier. Avec près de trente ans d'expérience dans la fourniture de solutions de pointe, Integra s'est forgé une réputation en matière d'innovation, de fiabilité et d'excellence. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.integranxt.com .

