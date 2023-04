Produto impulsionado por IA da Integra ganha o prêmio de liderança em inovação, produtos e plataformas tecnológicos no nasscom SME Inspire Awards

A Integra foi reconhecida por sua plataforma de avaliação e edição guiada de linguagem baseada em IA — iNLP

PONDICHERRY, Índia, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Integra Software Services, provedora líder de soluções de tecnologia e conteúdo, recebeu o prestigioso prêmio Leadership in Innovation – Tech Products and Platforms no prêmio SME Inspire Awards 2023 da nasscompor sua excelente inovação e liderança de pensamento por meio da solução de ponta impulsionada por IA, o iNLP.

O nasscom SME Inspire Awards é um reconhecimento de prestígio, conferido pelo júri composto por especialistas líderes do setor. Esses prêmios reconhecem organizações que demonstraram inovação e impacto excepcionais na oferta de soluções inteligentes e transformadoras.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos pela nasscom pela inovação. Temos orgulho do desenvolvimento de produtos centrados no cliente que alavancam as técnicas de inteligência artificial (IA), processamento de linguagem natural (PNL) e aprendizado profundo (DL) para ajudá-los a ter sucesso em um cenário digital de rápida evolução. Dedico esse reconhecimento a todos os nossos clientes por acreditar em nós e em nossa excepcional equipe na Integra, que se esforçam continuamente para construir soluções inovadoras para diferentes segmentos de negócios", disse o Sr. Sriram Subramanya, fundador, MD e CEO da Integra Software Services.

A Integra vem liderando a transformação provocada por tecnologias inteligentes, oferecendo produtos baseados em AI de ponta a organizações clientes em todo o mundo. Sua premiada plataforma de avaliação de linguagem baseada em nuvem e edição guiada impulsionada por IA, iNLP, é um excelente exemplo dessa inovação. Ela utiliza PLN e técnicas de aprendizagem profunda para realizar análises aprofundadas de forma inteligente e identificar facilmente erros complexos, oferecendo recomendações de linguagem contextual.

A Integra também oferece um conjunto abrangente de produtos e plataformas baseados em IA que aceleram os fluxos de trabalho de conteúdo e produção para editores, oferecendo-lhes vantagens significativas em termos de tempo, custo e eficiência.

Sobre a Integra:

A Integra é uma provedora líder de soluções de tecnologia e conteúdo para editoras, instituições educacionais, organizações de saúde e empresas de serviços financeiros em todo o mundo. Com quase três décadas de experiência na entrega de soluções de ponta, a Integra construiu uma reputação de inovação, confiabilidade e excelência. Para mais informações, acesse www.integranxt.com.

