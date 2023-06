Le programme Bond with Love Secure Attachment Bond de Molfix a été récompensé par l'International CSR Excellence Awards pour sa cinquième année d'existence

Le programme Bond with Love Secure Attachment Bond de Molfix, qui favorise un développement sain et heureux des bébés et constitue un compagnon fiable pour les mères grâce à son approche innovante, a été récompensé par les « International CSR Excellence Awards » (prix international d'excellence en matière de RSE)

LONDRES, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le programme d'attachement sécure Bond with Love, développé par Molfix pour améliorer les conditions physiques, sociales et psychologiques des bébés nés prématurément ou en mauvaise santé afin qu'ils s'accrochent à la vie, a été jugé éligible pour les International CSR Excellence Awards, qui identifient et récompensent les meilleurs projets de responsabilité sociale dans le monde entier. Plus de 500 projets étaient en compétition et les prix ont été remis lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 16 juin à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Molfix a également eu le droit de participer aux Green World Awards qui se tiendront au Brésil en 2024 avec Bond with Love.

From left to right: Roger Wolens, Founder, CEO The Green Organisation - Aysel Aydin, Hayat Global Vice President of Strategy and Marketing

Se déclarant fière et heureuse de recevoir un autre prix international, Aysel Aydın, vice-présidente de Hayat Global pour la stratégie et le marketing, a déclaré : « Dans le cadre du programme Bond with Love Secure Attachment Bond, que nous avons mis en œuvre en coopération avec le ministère de la Santé Direction générale des hôpitaux publics et l'Infant Mental Health Association en 2019, nous avons embrassé plus de 160 000 parents et dispensé des formations sur le « Lien d'attachement sécure » à près de 3 000 professionnels de la santé. Notre projet, qui permet à davantage de bébés de s'accrocher à la vie et de recevoir un traitement, occupe une place très spéciale dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers que Bond with Love ait été récompensé par un autre prix international. En tant que Hayat, les questions basées sur les besoins sociaux continueront d'être notre priorité aujourd'hui et à l'avenir. »

Depuis 2019, 160 000 parents dans 31 villes ont pu être touchés

Dans le cadre du programme Bond with Love Secure Attachment Bond, qui a été lancé pour sensibiliser à l'importance du lien d'attachement, des soins à domicile après les soins intensifs néonatals et du développement de l'enfant, et pour fournir des équipements vitaux tels que des couveuses, des ventilateurs et des moniteurs aux unités de soins intensifs néonatals, 350 unités d'équipements vitaux ont été fournies jusqu'à présent à 35 hôpitaux dans 31 villes. Dans le cadre de ce programme, 160 000 parents ont été formés par des psychologues sur l'importance d'un lien d'attachement sûr, les soins à domicile après les soins intensifs néonatals et le développement de l'enfant. En outre, 3 000 sages-femmes et infirmières des unités de soins intensifs néonatals ont été informées sur la « communication avec les parents » et le « développement de l'enfant ».

Bond with Love se trouve dans la zone du tremblement de terre en Turquie cette année

Le programme Bond with Love Secure Attechment Bond continue de soutenir les bébés et leurs parents dans 11 villes touchées par le tremblement de terre cette année. Dans le cadre de ce projet, des équipements vitaux tels que des lits chauffés par rayonnement, des appareils de photothérapie, des incubateurs néonatals, des moniteurs de chevet et des nébuliseurs seront fournis aux unités de soins intensifs néonatals des hôpitaux de Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya et Elazığ, tandis que des formations sur les liens d'attachement sécurisés seront dispensées aux mères, sages-femmes et infirmières touchées par le tremblement de terre.

