Le programme de padel de la LTA s'associe à Skylab pour une meilleure analyse des performances

Le programme de performance de la LTA pour le padel en Grande-Bretagne utilisera le produit Game Intelligence et les services d'analyse de performance de Skylab. Le logiciel permettra aux athlètes et aux entraîneurs de disposer de données interactives et détaillées sur les matchs, intégrées de manière transparente dans des tableaux de bord intuitifs qui créent des listes de lecture vidéo automatisées. L'équipe de padel de la LTA aura une meilleure compréhension du padel au niveau supérieur, ce qui lui permettra de développer ses stratégies d'identification des talents, de formation des joueurs et d'entraînement, tout en s'efforçant de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde.

« Auparavant, les joueurs de padel ne disposaient pas de données précises et solides sur leurs performances, ce qui rendait impossible l'analyse détaillée de l'adversaire. Les entraîneurs ne pouvaient pas répondre rapidement aux questions clés concernant les performances de leurs joueurs, et les directeurs de la performance devaient se fier à leur intuition et à leur expérience pour savoir à quoi ressemble le padel de haut niveau. Cependant, notre produit et nos services fournissent aux praticiens des informations sur les aspects techniques et tactiques du jeu, ainsi que sur les exigences physiques requises pour une performance de haut niveau. Les praticiens peuvent ainsi comprendre et prévoir les performances futures de leurs joueurs, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données », a déclaré Ciaran Skinner, responsable du développement commercial de Skylab.

Skylab est une entreprise de technologie sportive unique en son genre, qui propose des services d'analyse des performances sur mesure et leaders sur le marché, ainsi que des plateformes web personnalisées à ses clients sportifs d'élite. Elle révolutionne la manière dont les équipes sportives de haut niveau et les individus interagissent, utilisent et visualisent leurs données. En associant l'analyse des performances à une interface utilisateur de pointe et à un logiciel sur mesure, les partenaires seront en mesure de prendre de meilleures décisions dans le domaine du sport.

Pour en savoir plus sur Skylab et ses services, rendez-vous sur skylab.com

À propos de Skylab

