Le programme de partenariat MSP de GFI Software nommé meilleur programme de l'année

GFI Software a été le seul partenaire IT Solution Channel finaliste dans 4 catégories aux prestigieux MSP Innovation Awards Europe

AUSTIN, Texas, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- GFI Software, leader mondial des solutions logicielles pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé aujourd'hui que Channel Partner Insight Network , une marque de The Channel Company EMEA, avait récompensé GFI Software avec le très convoité Best Managed Service Provider (MSP) Partner Program Award lors de la cérémonie des MSP Innovation Awards Europe 2023 Cette reconnaissance valide l'investissement de GFI Software dans l'autonomisation et le soutien de son réseau mondial de milliers de distributeurs et de revendeurs partenaires.

De tous les nominés, GFI Software a été le seul partenaire de distribution présélectionné dans quatre catégories, une situation extraordinaire pour les MSP Innovation Awards. Ces catégories comprenaient le prix Best MSP Partner Program (pour le programme du meilleur partenaire MSP), que GFI a remporté, ainsi que les prix Best Vendor For MDF Support (meilleur fournisseur pour le support MDF), Best Vendor Security Offering (récompensant la meilleure offre de sécurité du fournisseur) et Best Vendor for Partner Growth Enablement (pour le meilleur fournisseur associé à la croissance des partenaires). La reconnaissance dans ces catégories compétitives illustre l'approche globale adoptée par GFI Software en vue d'offrir une valeur et un soutien exceptionnels à sa communauté MSP.

« L'équipe de GFI est fière de recevoir le prix du meilleur programme de partenariat MSP aux MSP Innovation Awards Europe 2023 », a déclaré Eric Vaughan, PDG de GFI Software. « Les fournisseurs de services gérés connaissent une croissance spectaculaire au fur et à mesure que les PME passent à des fournisseurs de services complets pour rationaliser leurs activités. Chez GFI, nous nous efforçons de fournir plus de logiciels, de soutien et de technologie pour fournir aux MSP ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs commerciaux et accroître leur croissance. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos partenaires nous ont accordée et nous continuerons d'innover et d'investir dans leur réussite ».

Reflétant les valeurs fondamentales des MSP Innovation Awards, le programme de partenariat MSP de GFI est conçu pour stimuler la croissance et l'innovation. Avec un modèle 100 % canal, un solide programme d'incitation qui comprend un fonds de développement du marketing (MDF) créatif et l'habilitation pratique, GFI Software permet à ses partenaires de servir leurs clients, où qu'ils soient dans le monde.

La reconnaissance de GFI Software souligne son engagement à développer continuellement des solutions informatiques de pointe. Cet engagement transparaît dans le lancement de GFI AppManager , un tout nouveau produit qui fournit aux MSP un tableau de bord unifié pour une gestion informatique complète.

GFI AppManager rassemble tous les clients et tous les produits sur un seul écran - y compris ceux d'autres fournisseurs. Grâce à son API ouverte, cette solution unique en verre est entièrement extensible et peut également inclure des produits non-GFI. GFI AppManager est spécialement conçue pour aider les MSP à croître et à gérer davantage, avec moins de ressources, et change l'industrie avec cette approche unique.

GFI Software a également dévoilé une nouvelle offre de sécurité spécialement conçue pour les MSP : Pare-feu en tant que service (FWaaS pour « Firewall As a Service »). Reposant sur les bases solides du pare-feu avancé et des fonctions unifiées de gestion des menaces de GFI KerioControl, l'offre FWaaS permet une flexibilité accrue, et propose un nouveau modèle de facturation et des capacités de gestion centralisée supplémentaires - une solution idéale pour les MSP qui naviguent dans le paysage complexe de la sécurité d'aujourd'hui. Cette volonté de relever de nouveaux défis a été reconnue lorsque GFI Software a été nominée pour le prix Best Vendor Security Offering (récompensant la meilleure offre de sécurité fournisseur), ce qui illustre le positionnement résolu de GFI Software en leader de l'industrie.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat MSP de GFI Software et ses solutions informatiques innovantes, rendez-vous sur le site de l'entreprise à l'adresse suivante : gfi.com/msp .

À PROPOS DE MSP INNOVATION AWARD EUROPE

L'événement MSP Innovation Award Europe, organisé par Channel Partner Insight, est conçu pour récompenser les acteurs et les fournisseurs de canaux européens exceptionnels qui ont fait preuve d'innovation, d'excellence et d'impact dans l'industrie des MSP. Ce programme de prix indépendant présente les dernières réflexions, solutions et croissance de la chaîne européenne au cours de la dernière année.

À PROPOS DE GFI SOFTWARE

GFI Software développe des logiciels essentiels pour les petites et moyennes entreprises. Plus de 40 000 clients choisissent les solutions GFI Software pour leurs applications de gestion et de performance de réseau, de sécurité et de collaboration. GFI Software est disponible par le biais de milliers de partenaires dédiés dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ci-après : gfi.com .

