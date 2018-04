Le programme en ligne pour développeurs Ethereum de ConsenSys Academy revient cet été

Le programme pour développeurs 2018 est un nouveau cours amélioré, dirigé par des mentors et entièrement en ligne, créé aux côtés des meilleurs développeurs de la blockchain chez ConsenSys. ConsenSys construit des applications décentralisées et divers outils pour développeurs et utilisateurs finaux, principalement axés sur Ethereum.

L'objectif du programme est de donner à des développeurs expérimentés les connaissances, les compétences et le mentorat direct dont ils ont besoin pour devenir des développeurs Ethereum à la pointe du secteur.

L'inscription est ouverte à 2 000 étudiants et sera fermée le 4 juin 2018 à minuit, heure avancée de l'Est (HAE).

Les programmes d'éducation traditionnels ne peuvent pas suivre le rythme rapide du développement de l'écosystème Ethereum et de l'intérêt pour la blockchain de manière générale. ConsenSys, l'une des plus grandes sociétés mondiales spécialisées dans la blockchain, comprend qu'il existe une vaste demande de formation aux principes de la technologie de la blockchain, mais également à la mise en œuvre technique d'Ethereum.

Akshi Federici, directrice exécutive des projets stratégiques, fondatrice et responsable mondiale de ConsenSys Academy, croit que ConsenSys Academy sera un facteur clé pour les avancées de la technologie de la blockchain. « L'espace de la blockchain se développe très vite, et nous offrons des cours de formation pratique aux développeurs afin qu'ils n'aient pas à attendre que les institutions plus traditionnelles commencent à offrir des programmes. Et ce n'est pas qu'une formation théorique – dès l'obtention de leur diplôme, ils pourront commencer à développer des solutions applicables pour répondre à la forte demande dans le secteur.

Le programme pour développeurs 2018 de ConsenSys Academy recherche actuellement des candidats qui :

Souhaitent acquérir les compétences nécessaires pour devenir des développeurs de la blockchain prêts à travailler dans l'industrie

Sont des POO (programmeurs orientés objet) qui sont à l'aise avec Python, JS, HTML, Git

Proviennent de divers horizons – des étudiants talentueux aux développeurs chevronnés

Détails du cours :

Le cours démarre le 11 juin

le 11 juin Le cours se déroulera au rythme de chaque étudiant pendant 11 semaines, dans la perspective que la plupart des étudiants le finissent sous 9 semaines

au rythme de chaque étudiant pendant 11 semaines, dans la perspective que la plupart des étudiants le finissent sous 9 semaines Et nécessitera 10 à 15 heures par semaine

Le cours inclura 4 ou 5 questionnaires tout au long du programme et une évaluation de projet finale

4 ou 5 questionnaires tout au long du programme et une évaluation de projet finale Le cours sera dispensé en anglais uniquement

en anglais uniquement Suite à l'accomplissement du cours, les diplômés se verront remettre un certificat sur Ethense, notre plateforme de certification sur la blockchain Ethereum

les diplômés se verront remettre un certificat sur Ethense, notre plateforme de certification sur la blockchain Ethereum Le prix du cours est de 1 000 USD via PayPal

Détails des bourses

Pour demander une bourse qui couvrira les frais du cours, veuillez remplir ce formulaire

Les bourses seront limitées à 100 places

seront limitées à 100 places Le dépôt des demandes de bourse sera clos le 14 mai à 9 h, heure avancée de l'Est (EDT)

SOURCE ConsenSys