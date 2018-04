Online-Ethereum Developer Program der ConsenSys Academy kehrt diesen Sommer zurück

Das Developer Program 2018 ist ein komplett online stattfindender, Mentor-geleiteter, neuer und verbesserter Kurs, den die Top-Blockchain-Entwickler bei ConsenSys erstellt haben. ConsenSys entwickelt dezentralisierte Anwendungen und verschiedene Entwickler- und Endnutzer-Tools mit Hauptfokus auf Ethereum.

Ziel des Programms ist es, erfahrenen Entwicklern das erforderliche Wissen und die Fertigkeiten zu vermitteln sowie die benötigte praktische Anleitung durch Mentoren zur Verfügung zu stellen, um sich zu branchenführenden Ethereum-Entwicklern weiterzubilden.

Die Registrierung steht 2.000 Teilnehmern offen und schließt am 4. Juni 2018, 12:00 EDT.

Traditionelle Ausbildungsprogramme können mit dem Entwicklungstempo des Ethereum-Ökosystems und dem Interesse an der Blockchain-Technologie im Allgemeinen nicht mithalten. ConsenSys, eines der größten Blockchain-Unternehmen, hat realisiert, dass nicht nur großer Bedarf am Erlernen der Prinzipien der Blockchain-Technologie besteht, sondern auch an der technischen Implementierung von Ethereum.

Akshi Federici, Executive Director of Strategic Projects, Gründer und Global Lead der ConsenSys Academy, glaubt, dass die ConsenSys Academy eine treibende Kraft für die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie sein wird. „Der Blockchain-Raum wächst enorm schnell. Wir bieten praktische Entwickler-Kurse an, so dass wir nicht warten müssen, bis die traditionelleren Institutionen anfangen, Programme anzubieten. Und, bei uns geht nicht nur um Theorie – gleich nach dem Abschluss können die Teilnehmer damit beginnen, anwendbare Lösungen zu entwickeln, um den großen Bedarf in diesem Bereich zu decken.

Das Developer Program der ConsenSys Academy 2018 sucht derzeit Bewerber, die:

Die nötigen Kenntnisse erwerben möchten, um ein in der Industrie einsetzbarer Blockchain-Entwickler zu werden.

OOP (Objekt-orientierte Programmierer) und mit Python, JS, HTML, Git vertraut sind.

Aus allen Bereich kommen – von talentierten Studenten bis hin zu erfahrenen Entwicklern.

Kursdetails:

Der Kurs beginnt am 11. Juni

am 11. Juni Der Kurs ist ein 11-wöchiger Selbstlernkurs, den die Studenten nach 9 Wochen beendet haben sollten

ein 11-wöchiger Selbstlernkurs, den die Studenten nach 9 Wochen beendet haben sollten und der etwa 10–15 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt.

Der Kurs enthält 4–5 Tests und eine abschließende Projektbewertung.

4–5 Tests und eine abschließende Projektbewertung. Der Kurs findet nur in Englisch statt.

nur in Englisch statt. Bei erfolgreichem Kursabschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat auf Ethense, unserer Plattform zur Zertifizierung der Ethereum-Blockchain.

erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat auf Ethense, unserer Plattform zur Zertifizierung der Ethereum-Blockchain. Die Kursgebühr beträgt 1.000 USD, zahlbar via PayPal.

Details zu Stipendien

Wenn Sie sich für ein Stipendium zur Übernahme der Kursgebühren bewerben möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus.

sich für ein Stipendium zur Übernahme der Kursgebühren bewerben möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus. Die Stipendienvergabe wird nach Erreichen von 100 Plätzen eingestellt.

wird nach Erreichen von 100 Plätzen eingestellt. Die Registrierung für Stipendien schließt am 14.Mai um 9:00 EDT .

SOURCE ConsenSys