Le programme Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management se classe parmi les 50 meilleurs selon le classement de QS

Le classement des meilleurs programmes de maîtrise en gestion de la chaîne d'approvisionnement de QS pour 2021 est fondé sur une analyse exhaustive de plusieurs indicateurs, entre autres la réputation mondiale des employeurs, la réputation universitaire mondiale, le corps professoral, les mentions internationales et le salaire des diplômés. La gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique est une discipline forte dans les écoles de commerce d'Amérique du Nord et d'Europe. Tongji SEM jouit d'avantages traditionnels dans cette discipline et a fait des percées dans la recherche et l'enseignement ces dernières années, devançant de loin de nombreuses écoles de commerce asiatiques.

Afin de cultiver les talents en gestion de la chaîne d'approvisionnement avec une vision internationale, Tongji SEM a lancé conjointement un programme de maîtrise à double diplôme en anglais, en collaboration avec l'université allemande de logistique Kühne (KLU) et l'université américaine du Tennessee-Knoxville (UTK). L'enseignement multinational est l'une des caractéristiques distinctives de ce programme. Le corps professoral tiré de ces trois universités possède un niveau académique élevé et une riche expérience pratique, et le contenu des cours est très axé sur l'application. De plus, les étudiants ont la possibilité de faire des stages dans des entreprises chinoises, allemandes et américaines pour faire l'expérience de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de la mondialisation.

Le professeur LI Yuan, doyen de SEM Tongji, a déclaré : « Nous avons toujours adhéré à l'exploration d'échanges et de coopérations internationaux diversifiés, à l'intégration du monde universitaire au gouvernement et aux entreprises, et à la création d'un système d'innovation collaboratif omnidirectionnel. Je suis heureux de voir que le programme Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management a obtenu de bons résultats dans les classements internationaux. Cela prouve que le mode de culture des talents de Tongji SEM a été reconnu par le marché international de l'éducation. »

YUAN Tianhua, une diplômée du programme M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management en 2019, est désormais gestionnaire à Accenture. Avant sa participation au programme de maîtrise, elle était responsable de la mise en place de logiciels de planification des ressources des entreprises dans une société de conseil. À l'époque, il lui était difficile de fournir des solutions idéales, complètes et optimales aux entreprises du point de vue stratégique ou de la gestion. Il n'était pas non plus facile pour elle de donner des conseils aux niveaux interne et externe quant à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, grâce au programme, elle a acquis une compréhension plus complète et approfondie des principes des logiciels de planification des ressources des entreprises et de l'optimisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris la logistique et l'après-vente. Le programme lui fournit des méthodes et des façons de penser complètes pour conseiller les entreprises et promouvoir l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, l'amélioration de l'efficacité des affaires et l'optimisation des coûts dans un environnement pratique. De plus, son programme est de plus en plus reconnu par les clients.

