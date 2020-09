Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management gewann die Top 50 des QS-Rankings

Das QS 2021 Masters in Supply Chain Management Ranking basiert auf einer umfassenden Analyse einer Reihe von Indikatoren, wie z.B. globale Arbeitgeberreputation, globale akademische Reputation, Fakultät, Internationalisierung, Absolventengehalt etc. Lieferketten- und Logistikmanagement sind starke Disziplinen an nordamerikanischen und europäischen Business Schools. Tongji SEM genießt traditionelle Vorteile in den Disziplinen und hat in den letzten Jahren bedeutende Durchbrüche in Forschung und Lehre erzielt und liegt damit weit vor vielen asiatischen Business Schools.