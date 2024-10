Le projecteur Aurzen EAZZE D1 se classe en tête des nouveautés sur Amazon aux États-Unis et est désormais disponible sur Amazon Europe

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aurzen, une marque leader dans le domaine des technologies de divertissement, a le plaisir d'annoncer que le projecteur EAZZE D1, qui s'est classé comme la première nouveauté sur Amazon aux États-Unis, est désormais disponible sur Amazon en Europe.

Aurzen EAZZE D1_It Just Works

EAZZE D1 combine un prix abordable avec des images de haute qualité, une installation simple et l'accès à des contenus en streaming comme Netflix, ce qui en fait le favori des familles, des cinéphiles et des joueurs. À l'approche d'Halloween, c'est le moment idéal pour les clients du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de l'Espagne de saisir l'EAZZE D1 et d'organiser leur propre soirée de films d'horreur à vous faire froid dans le dos.

Caractéristiques principales du projecteur EAZZE D1 :

Facile à regarder : Des applications préchargées telles que Netflix, YouTube et Prime Video pour un accès instantané à une vaste bibliothèque de films et d'émissions télévisées populaires.

Des applications préchargées telles que Netflix, YouTube et Prime Video pour un accès instantané à une vaste bibliothèque de films et d'émissions télévisées populaires. Facile à mettre en place : Les fonctions d'assistance automatique, telles que la mise au point automatique, la correction trapézoïdale, l'évitement des obstacles et l'alignement de l'écran, garantissent un affichage clair en quelques secondes, sans aucun souci.

Les fonctions d'assistance automatique, telles que la mise au point automatique, la correction trapézoïdale, l'évitement des obstacles et l'alignement de l'écran, garantissent un affichage clair en quelques secondes, sans aucun souci. Facile à regarder : Profitez d'un affichage visuel époustouflant en résolution Full HD 1080p, avec des couleurs riches et des détails précis.

Profitez d'un affichage visuel époustouflant en résolution Full HD 1080p, avec des couleurs riches et des détails précis. Facile à nourrir vos oreilles : Équipés de Dolby Audio, les deux haut-parleurs de 8 W offrent une expérience audio de qualité cinéma.

Équipés de Dolby Audio, les deux haut-parleurs de 8 W offrent une expérience audio de qualité cinéma. Facile à connecter : Doté du Wi-Fi double bande et du Bluetooth 5.1, il permet des connexions transparentes avec une grande variété d'appareils.

Pour plus de détails et pour acheter l'EAZZE D1, veuillez visiter le site officiel d'Aurzen ou la boutique Aurzen Amazon. Rejoignez les innombrables personnes qui ont amélioré leur installation de visualisation à domicile avec l'EAZZE D1, un projecteur qui mérite un investissement, mais qui est doté de nombreuses fonctionnalités et qui témoigne de l'engagement d'Aurzen en faveur de la qualité et de l'accessibilité.

À propos d'Aurzen

Aurzen est la marque de technologie de divertissement qui met l'accent sur ce qui est important.

Dans un monde rempli de distractions sans fin, Aurzen se distingue en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Fondée dans le but de créer un monde où les choses importantes sont toujours au centre de l'attention, notre société se consacre à la conception de produits qui rapprochent les gens les uns des autres.

Notre slogan, « Focus on the Good Stuff » (Concentrez-vous sur les bonnes choses), est plus qu'un simple mot ; c'est un principe directeur qui guide tout ce que nous faisons. Nous pensons que les moments les plus précieux de la vie méritent d'être vécus dans leur forme la plus complète et la plus immersive. C'est pourquoi nos produits sont conçus pour offrir une immersion, une polyvalence et une connexion inégalées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site aurzen.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534595/Aurzen_EAZZE_D1_It_Just_Works.jpg