LE PROJET DE CENTRALE GÉOTHERMIQUE MENENGAI DE 35 MW DE GLOBELEQ AU KENYA ATTEINT LA CLÔTURE FINANCIÈRE

NAIROBI, Kenya et LONDRES, 28 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Globeleq, la première société d'électricité indépendante d'Afrique, et son partenaire de projet, Geothermal Development Company (GDC), ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont atteint la clôture financière de leur projet géothermique Menengai de 35 MW d'une valeur de 117 millions de dollars dans le comté de Nakuru, au Kenya. Globeleq émettra prochainement un avis d'exécution à l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction, Toyota Tsusho Corporation (TTC) et sa filiale à part entière CFAO Kenya Limited, qui commenceront les activités de construction dans les semaines à venir.

Le projet Menengai de Globeleq sera la première centrale géothermique de la société. Elle fournira une énergie de base propre, fiable et abordable au réseau national et permettra à GDC de monétiser les ressources de vapeur disponibles dans le champ de vapeur de Menengai. La vapeur sera fournie au projet par GDC dans le cadre d'un accord de mise en œuvre du projet et de fourniture de vapeur d'une durée de 25 ans. Globeleq assurera l'exploitation et la maintenance de la centrale une fois qu'elle aura atteint le stade de l'exploitation commerciale en 2025. Une fois opérationnelle, l'électricité sera vendue à Kenya Power, la société nationale de distribution, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans.

Globeleq développe une activité importante au Kenya où elle possède et exploite déjà la centrale solaire photovoltaïque de Malindi (52 MWp), située au nord de Mombasa. Le groupe cherche à étendre la centrale Malindi Solar avec 40 MWac de capacité solaire supplémentaire et 40 MW/40 MWh de stockage de batterie.

Mike Scholey, PDG de Globeleq, a déclaré :

« Menengai est un excellent exemple de la manière dont les prêteurs et les producteurs d'électricité indépendants peuvent travailler avec les gouvernements pour exploiter avec succès les ressources naturelles et produire une énergie propre et fiable. Nous sommes ravis de commencer la construction de notre première centrale géothermique et nous attendons avec impatience d'autres opportunités dans la région. Je voudrais également remercier notre partenaire GDC, les prêteurs principaux de la BAD, du Finnfund et de la TDB, notre entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction, TTC, et notre fournisseur, Kenya Power, pour le franchissement de cette étape importante et pour leur patience tout au long du processus. »

Paul Ngugi, directeur général et PDG de GDC, a ajouté : « Le bouclage financier réalisé par Globeleq et ses partenaires est une étape importante pour le secteur de la géothermie au Kenya. Il offre au pays une nouvelle opportunité de développer 35 MW supplémentaires d'énergie propre, abordable et fiable. Le projet géothermique de Menengai a une valeur stratégique nationale, en particulier à ce moment critique où le Kenya est déterminé à décarboniser son économie. Les ressources géothermiques disponibles à Menengai sont abondantes et, à GDC, nous sommes heureux d'avoir rendu le projet bancable pour l'entrée des investisseurs. »

Dr Kevin Kariuki, vice-président de la Banque africaine de développement chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, et arrangeur principal mandaté, a déclaré :

« Cette étape souligne l'engagement de la Banque africaine de développement à faire progresser les projets d'énergie durable sur le continent. Nous sommes fiers d'avoir été l'arrangeur principal mandaté pour ce projet important et nous sommes ravis de célébrer la collaboration et le dévouement qui ont rendu cette étape possible. En effet, le projet géothermique de Menengai illustre notre vision commune d'un avenir plus vert et plus résilient pour l'Afrique, alimenté par des solutions innovantes et des partenariats stratégiques. »

Michael Awori, PDG de TDB, a déclaré :

« Cette transaction passionnante intervient à un moment où TDB intensifie son soutien à la transition énergétique. Nous sommes également heureux de participer à l'objectif du Kenya de satisfaire 100 % de ses besoins en électricité à l'aide d'énergies propres d'ici 2030, en ajoutant au réseau du pays une énergie de base verte plus rentable, tout en stimulant l'activité économique. Nous sommes également heureux d'ajouter l'énergie géothermique aux sources d'énergie renouvelable que nous finançons dans la région, aux côtés de l'hydroélectricité, de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. »

Helena Teppana, directrice associée de Finnfund, a également commenté :

« La façon dont les économies en croissance comme le Kenya répondent à leur demande d'énergie en croissance rapide sera cruciale pour les efforts mondiaux visant à freiner le changement climatique. Pour Finnfund, cet investissement passionnant est une nouvelle étape dans notre engagement à réaliser 1 milliard d'euros de nouveaux investissements dans la finance climatique d'ici 2030. »

À propos de Globeleq

Globeleq, détenu à 70 % par British International Investment et à 30 % par Norfund, est le principal développeur, propriétaire et opérateur de production d'électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe de professionnels expérimentés a constitué un portefeuille diversifié de producteurs énergétiques indépendants générant 1 769 MW sur 16 sites dans 7 pays, avec 488 MW supplémentaires en construction et plus de 2 000 MW de projets énergétiques en cours de développement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.globeleq.com .

À propos de Geothermal Development Company

La Geothermal Development Company Limited (GDC) est une société d'État détenue à 100 % par le gouvernement et placée sous la tutelle du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Elle a été créée en tant que société ad hoc pour accélérer le développement des ressources géothermiques dans la République du Kenya.