Le projet solaire de 5 MW de Qn-SOLAR va dynamiser l'industrie agricole à Svishtov

SVISHTOV, Bulgarie, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une étape importante vers le développement agricole durable, Qn-SOLAR a récemment dévoilé son partenariat avec CLS Solar Service Bulgaria pour un projet photovoltaïque (PV) au sol révolutionnaire de 5 MW connu sous le nom de Projet Svishtov. Le projet, dont les travaux ont débuté en juin dernier et sont en voie d'achèvement, devrait être opérationnel d'ici le 3 avril 2025, l'objectif premier étant de fournir de l'énergie renouvelable à l'industrie agricole locale.

Le projet Svishtov progresse sans heurt grâce à une coopération sans faille entre Qn-SOLAR et CLS Solar Service Bulgaria. Le projet a obtenu son financement le 23 avril grâce à un investissement de Postbank Bulgaria. Situé dans le nord de la Bulgarie, Svishtov est l'un des plus grands ports du Danube en Bulgarie et un centre culturel. Cette initiative illustre l'engagement de Qn-SOLAR à progresser vers un avenir plus durable en fournissant des solutions d'énergie renouvelable aux communautés locales.

"Nous sommes extrêmement satisfaits de notre collaboration avec Qn-SOLAR. Leur professionnalisme, depuis la consultation initiale jusqu'à l'installation du système, a été exceptionnel", a déclaré Spas Spasov, directeur technique de CLS Solar Service Bulgaria. "L'équipe locale de Qn-SOLAR a répondu efficacement aux exigences que nous avions fixées, et son expertise et son dévouement ont transformé des moments potentiellement difficiles en transitions sans heurts. Nous recommandons vivement leurs services !"

Le succès du projet Svishtov est dû à l'expertise de Qn-SOLAR en matière de soutien technique et de capacités d'exécution. L'entreprise veille à ce que les systèmes photovoltaïques soient installés de manière efficace et opérationnelle dans des délais stricts, tout en respectant les objectifs de performance.

Qn-SOLAR participe également activement à divers projets dans le monde entier. En particulier, l'entreprise fait progresser avec audace la recherche et le développement, encourageant continuellement l'innovation et le progrès, en mettant l'accent sur la technologie des cellules solaires en pérovskite et l'énergie de l'hydrogène. L'entreprise a fait des progrès notables dans la technologie de la pérovskite en laboratoire et accélère sa transition vers la production à petite échelle. Dans le même temps, Qn-SOLAR fait activement avancer la commercialisation de la technologie de l'hydrogène par le biais de partenariats avec des leaders de l'industrie et des institutions de recherche. Cette double stratégie souligne leur volonté de proposer des solutions énergétiques durables dans le monde entier.

"En menant divers projets dans le cadre de notre plan d'expansion mondial et en travaillant avec des équipes locales, nous ne créons pas seulement des emplois, mais nous contribuons également à l'essor des énergies vertes, remplissant ainsi notre devoir social", a déclaré Stephen Cai, président de Qn-SOLAR.

Ce partenariat marque une étape cruciale pour les deux entreprises, qui sont à l'origine d'innovations porteuses de croissance économique et de durabilité environnementale pour la région, ouvrant ainsi la voie à une transition énergétique sans heurts.

