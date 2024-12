Qn-SOLARs 5-MW-Solarprojekt zur Energieversorgung der Landwirtschaft in Svishtov

SVISHTOV, Bulgarien, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung hat Qn-SOLAR vor kurzem seine Partnerschaft mit CLS Solar Service Bulgaria für ein bahnbrechendes 5-MW-Freiflächen-Photovoltaik (PV)-Projekt mit der Bezeichnung Projekt Svishtov bekannt gegeben. Das Projekt, für das im Juni dieses Jahres der erste Spatenstich erfolgte und das kurz vor der Fertigstellung steht, soll bis zum 3. April 2025 in Betrieb genommen werden und in erster Linie die lokale Landwirtschaft mit erneuerbarer Energie versorgen.

Das Projekt Svishtov schreitet dank der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Qn-SOLAR und CLS Solar Service Bulgaria reibungslos voran. Die Finanzierung des Projekts wurde am 23. April durch eine Investition der Postbank Bulgaria gesichert. Svishtov liegt in Nordbulgarien und ist einer der größten Donauhäfen Bulgariens und ein kulturelles Zentrum. Diese Initiative veranschaulicht das Engagement von Qn-SOLAR für eine nachhaltigere Zukunft durch die Bereitstellung erneuerbarer Energielösungen für lokale Gemeinschaften.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit Qn-SOLAR. Ihre Professionalität, von der ersten Beratung bis zur Installation des Systems, war aussergewöhnlich", sagt Spas Spasov, Technischer Direktor von CLS Solar Service Bulgarien. "Das Qn-SOLAR-Team vor Ort hat die von uns gestellten Anforderungen effizient erfüllt und mit seinem Fachwissen und Engagement potenziell schwierige Momente in nahtlose Übergänge verwandelt. Wir empfehlen ihre Dienste sehr!"

Der Erfolg des Projekts Svishtov ist auf die fachkundige technische Unterstützung und die Ausführungskapazitäten von Qn-SOLAR zurückzuführen. Das Unternehmen stellt sicher, dass die PV-Anlagen effizient installiert und innerhalb strikter Fristen in Betrieb genommen werden und gleichzeitig die Leistungsziele erfüllt werden.

Qn-SOLAR ist auch in verschiedenen Projekten weltweit aktiv. Das Unternehmen treibt Forschung und Entwicklung voran und fördert kontinuierlich Innovation und Fortschritt, wobei der Schwerpunkt auf der Perowskit-Solarzellentechnologie und der Wasserstoffenergie liegt. Das Unternehmen hat im Labor bemerkenswerte Fortschritte in der Perowskit-Technologie erzielt und treibt den Übergang zur Produktion in kleinem Maßstab voran. Gleichzeitig treibt Qn-SOLAR die Kommerzialisierung der Wasserstofftechnologie durch Partnerschaften mit Branchenführern und Forschungseinrichtungen aktiv voran. Diese Doppelstrategie unterstreicht ihr Engagement für weltweit führende nachhaltige Energielösungen.

"Indem wir verschiedene Projekte im Rahmen unseres globalen Expansionsplans leiten und mit lokalen Teams zusammenarbeiten, schaffen wir nicht nur Arbeitsplätze, sondern treiben auch die Entwicklung hin zu grüner Energie voran und erfüllen damit unsere sozialen Pflichten", so Stephen Cai, Vorsitzender von Qn-SOLAR.

Diese Partnerschaft stellt für beide Unternehmen einen entscheidenden Meilenstein dar, da sie Innovationen vorantreiben, die wirtschaftliches Wachstum und ökologische Nachhaltigkeit für die Region versprechen und den Weg für eine nahtlose Energiewende ebnen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575074/Qn_SOLAR_Provides_Solar_Panels_5MW_project_Svishtov.jpg