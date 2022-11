Le projet solaire thermique Trough Unit No. 1 de Shanghai Electric se connecte au réseau électrique à Dubaï

Il s'agit du plus grand projet solaire thermique au monde en termes de capacité installée, de taille d'investissements et de réserve de chaleur à base de sels fondus

SHANGHAI, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre (heure de Dubaï), l'installation Trough Unit No. 1 de la centrale solaire thermique de 700 MW et photovoltaïque de 250 MW de Shanghai Electric a réussi à produire de l'électricité raccordée au réseau à Dubaï, marquant ainsi une étape importante pour l'entrée de la société dans le secteur des énergies renouvelables. L'installation présente déjà des paramètres techniques de premier ordre et un fonctionnement fiable de l'équipement primaire et auxiliaire, fournissant pour la première fois une énergie solaire thermique respectueuse de l'environnement aux communautés locales.

Le projet, dont le groupe Shanghai Electric est l'entrepreneur, représente la quatrième phase de la centrale solaire thermique et photovoltaïque développée par l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï à la centrale solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR). Le raccordement de l'installation au réseau marque l'achèvement d'un objectif clé de la feuille de route de Shanghai Electric pour la mondialisation. Construit sur une tour de premier ordre et s'appuyant sur les technologies de production d'énergie solaire thermique à auge, ce projet surmonte la limite imposée par les centrales photovoltaïques conventionnelles qui ne peuvent pas produire d'électricité la nuit, ce qui en fait une démonstration exemplaire de l'initiative « Belt and Road » (la Nouvelle route de la soie) du gouvernement chinois et de ses efforts pour atteindre la neutralité carbone mondiale.

Les modules photovoltaïques de 250 MW sont dispersés dans des endroits inutilisés afin de maximiser l'emploi du site, tandis que l'installation solaire thermique de 700 MW comprend trois unités à auges de 200 MW et une tour de 100 MW. C'est le plus grand projet solaire photovoltaïque autonome dans le monde, avec une superficie de 44 kilomètres carrés (env. 17 milles carrés), l'équivalent d'un peu plus de 6 000 terrains de football standards ou 100 places Tiananmen. Le projet utilise environ 560 000 tonnes de sel fondu et 70 000 héliostats mesurant chacun 25 mètres carrés environ. Les travaux de terrassement nécessaires pour le nivellement du site dans le désert se sont élevés à environ 40 millions de mètres cubes de terre, ce qui équivaut en volume à 41 « Water Cube » (le célèbre centre aquatique du Olympic Green, le parc olympique de Beijing) ou à la quantité de sable et de gravier utilisée pour construire deux des îles artificielles soutenant le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. L'installation, qui s'élève à une hauteur de 262 mètres (env. 860 pieds), est le plus haut projet de tour solaire thermique au monde. En outre, elle offre la plus grande technologie d'ouverture à fentes exploitée commercialement au monde, avec une distance d'ouverture de 8,2 mètres. L'exploitation de cette installation remplace la combustion annuelle de 2 millions de tonnes de charbon standard. Tous ces facteurs se combinent pour en faire le plus grand projet solaire thermique au monde en termes de capacité installée, de taille d'investissement et de réserve de sels fondus.

Son emplacement au milieu du désert, où les températures en journée peuvent atteindre près de 50°C (122°F), combiné à l'impact de la pandémie, entre autres facteurs, a fait en sorte que le projet a rencontré plusieurs difficultés pendant sa construction, dont une hausse générale des coûts (le coût des matières premières a connu la plus forte augmentation), des retards dans le transport, des difficultés de la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication des équipements et une grave pénurie de personnel. En adoptant des solutions créatives et en étant méticuleux dans la préparation préalable, le département de projet a surmonté plusieurs problèmes techniques pour franchir cette étape importante.

L'énergie emmagasinée dans les unités à auges et dans la tour, une fois que toutes les unités sont opérationnelles, peut produire de l'électricité en continu pendant un maximum de 13,5 heures la nuit et de 15 heures pendant les périodes de mauvais temps. Une fois le projet achevé, Dubaï se rapprochera considérablement de son objectif d'énergie propre pour 2050, qui consiste à fournir de l'énergie propre à 320 000 familles locales et à réduire les émissions de carbone de 1,6 million de tonnes par an.

